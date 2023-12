El número de directoras seleccionadas en el Festival de San Sebastián aumenta un 3,3% respecto a 2022

De las más de 5.000 personas acreditadas en la 71ª edición, un 52% son hombres y un 47% mujeres



SAN SEBASTIÁN, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Festival de San Sebastián ha presentado el quinto informe desde la perspectiva de género, referido a su 71ª edición, en el que se destaca que el número de directoras seleccionadas en el certamen donostiarra aumenta 3,3 puntos porcentuales respecto a 2022.

El Zinemaldia ha vuelto a ampliar su campo de estudio y ha incorporado en 2023 el análisis de las personas acreditadas y una nueva categoría profesional, la dirección de arte.

El objetivo de este estudio es "trazar la radiografía más precisa posible de la consideración e involucración de las profesionales mujeres en la industria cinematográfica", de la que el Festival "quiere ser no solo testigo, sino también miembro activo".

Según se desprende de este análisis, las estadísticas de participación por géneros "progresan de forma lenta". Ni en las cifras de las películas visionadas por el comité de selección del Festival ni en las finalmente programadas se aprecian diferencias significativas. Así, en el conjunto de la producción, el aumento de productoras es de 2,4 puntos porcentuales; entre las seleccionadas, el número de directoras experimenta una subida de 3,3 puntos porcentuales respecto a 2022.

Por oficios, la categoría incorporada este año al informe, la dirección de arte, es la que concentra la mayor presencia de profesionales que se identifican con el género femenino, seguida de producción, montaje, guion y dirección, con porcentajes que oscilan desde el 34% al 48%. Por el contrario, sonido, música y fotografía presentan cifras muy bajas de participación de creadoras, con una media entre el 16% y el 19%.

ACREDITADOS

En cuanto al perfil de las más de 5.000 personas acreditadas en la 71ª edición del Festival desde la perspectiva de género, un 52% son hombres y un 47%, mujeres. Teniendo en cuenta los diferentes tipos de acreditaciones, en la industria cinematográfica hay prácticamente paridad, en los equipos de películas prevalecen profesionales que se identifican con el género femenino y en prensa el genero masculino es mayoría (62%).

Respecto a las secciones del Festival, Nest sigue siendo la sección con mayor presencia de profesionales que se identifican con el género femenino, acompañada este año por Horizontes Latinos y de un incremento en la participación de directoras y productoras en la Sección Oficial. Por contra, Perlak y Culinary Zinema presentan las cifras más desproporcionadas.

Como en Nest, la apuesta del Festival por la paridad en los primeros pasos en la industria se percibe en los proyectos seleccionados en el Foro de Coproducción Europa-América Latina y en Ikusmira Berriak y en las películas inacabadas de WIP Latam y WIP Europa.

En el caso del programa de residencias, la apuesta por directoras y productoras "se filtra con claridad en la programación del Festival y, en particular, en su Sección Oficial" con la presencia de 'All Dirt Roads Taste of Salt', de Raven Jackson (Ikusmira Berriak 2019), tras su paso por la competición estadounidense en Sundance, y de 'O Corno', de Jaione Camborda (Ikusmira Berriak 2020), que obtuvo la Concha de Oro del jurado presidido por Claire Denis. Es el cuarto año consecutivo en el que una película dirigida por una cineasta obtiene el premio principal del certamen.

Respecto al trabajo interno, el Festival de San Sebastián ha activado dos formaciones, una de carácter genérico para la plantilla y otra específica para el comité de selección y dirección sobre cómo aplicar variables de género en los procesos de programación. En la 71ª edición también se ha puesto en marcha el protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo, sin que se hayan registrado incidentes.