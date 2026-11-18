Este es el primer año en el que funciona Euskara Bonua, una medida que busca reducir las barreras económicas y facilitar que más personas puedan comenzar a aprender esta lengua - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de personas matriculadas en Euskadi en el nivel inicial A1 de euskera ha crecido un 29,8 % en octubre de 2026 respecto al mismo mes del año anterior.

En conjunto, teniendo en cuenta todos los niveles, los euskaltegis registran 30.433 matriculaciones, frente a las 28.215 de octubre de 2025 (2.218 más y un incremento del 7,9 %), según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado, en el que ha añadido que el aumento se sitúa en un 21% si se tiene en cuenta lo que va de legislatura.

El crecimiento del nivel A1 resulta especialmente significativo, dado que se han realizado 1.580 matrículas adicionales respecto al año pasado. El Ejecutivo autonómico ha destacado que esto evidencia que "cada vez más personas se acercan al euskera desde el primer nivel de aprendizaje".

La evolución de los niveles iniciales también confirma una tendencia positiva a medio plazo. En los últimos tres años, las matriculaciones en A1 y A2 han aumentado un 56,9 %, pasando de 7.141 a 11.202.

DIVERSIDAD

En cuanto al origen del alumnado, también se observa una mayor diversidad en los euskaltegis. En el conjunto del curso 2025-2026, el 27% de las matrículas correspondió a alumnado de origen extranjero. En octubre del curso 2026-2027, esta proporción se sitúa en el 30 %.

En este contexto, el Gobierno Vasco ha puesto en marcha Euskara Bonua, una medida que busca reducir las barreras económicas y facilitar que más personas puedan comenzar a aprender euskera.

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha destacado que el Gobierno Vasco "debe desempeñar un papel facilitador para todas aquellas personas que quieren aprender euskera, acompañándolas y poniendo a su disposición herramientas y oportunidades que hagan ese camino cada vez más accesible".

En este sentido, ha valorado la puesta en marcha de Euskara Bonua durante su primer año y ha señalado que el Gobierno seguirá de cerca su evolución, analizará sus resultados y trabajará para mejorar la iniciativa.

La vicelehendakari ha subrayado que el objetivo es "conseguir usuarios independientes en euskera, capaces de desenvolverse por sí mismas en su vida cotidiana: en la calle, en sus relaciones personales, en el comercio y en cualquier situación del día a día".

El presupuesto destinado a avanzar hacia la gratuidad del aprendizaje del euskera a través de HABE ha crecido un 36% en lo que va de legislatura.