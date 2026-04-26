Nuuk Mobility incorpora un sistema de intercambio de baterías para la autonomía ilimitada de sus motos de reparto

Imagen de una moto de reparto. - NUUK MOBILITY

BILBAO, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Nuuk Mobility, compañía vasca especializada en la gestión integral de flotas, así como en el diseño y comercialización de vehículos eléctricos ligeros, ha incorporado un "innovador" sistema de intercambio de baterías que consigue una autonomía ilimitada para sus motos eléctricas de reparto.

El nuevo sistema permite intercambiar baterías en menos de un minuto, reduciendo al máximo los tiempos de inactividad de los vehículos, según ha informado la compañía en un comunicado.

La empresa ha comenzado a desplegar por todo el Estado este nuevo sistema de intercambio de baterías para vehículos ligeros de flotas profesionales, que optimiza al máximo la movilidad eléctrica en el ámbito empresarial.

La solución de Nuuk Mobility incorpora un 'armario' de intercambio de baterías con capacidad de hasta nueve unidades, ubicados en el exterior de algunos de los restaurantes de Burger King España, sociedad que pertenece a Restaurant Brands Europe, partner estratégico de la compañía.

MENOS DE UN MINUTO

Estas baterías pueden intercambiarse en menos de un minuto, reduciendo al mínimo los tiempos de inactividad y permitiendo una operativa "mucho más eficiente", han destacado desde la empresa.

Nuuk ha llevado a cabo una primera prueba piloto instalando varios armarios intercambiadores de baterías en diferentes restaurantes Burger King en Madrid.

Estos puntos de intercambio han dado servicio tanto a repartidores de la propia marca como a otras empresas que utilizan vehículos Nuuk. Durante este periodo de prueba se ha comprobado que, al eliminar los tiempos muertos asociados a la recarga, las empresas pueden utilizar un solo vehículo hasta en tres turnos diferentes por tres trabajadores diferentes, optimizando así al máximo el uso del vehículo.

De este modo, según han explicado, la motocicleta deja de estar condicionada por los ciclos de carga, y pasa a convertirse en un activo operativo continuo.

Tras el éxito de la prueba piloto, Nuuk ha realizado un análisis estratégico y ha seleccionado nuevos puntos donde se irán incorporando nuevas unidades.

De este modo, ya ha comenzado con la instalación de intercambiadores en las principales ciudades de España, como Barcelona, Sevilla, Valencia, Granada, Bilbao, entre otras, con el objetivo de alcanzar como mínimo 50 unidades para finales de año, con las que se estima que podrán realizarse cerca de 1.500 intercambios de baterías al día.

PLAN DE DESPLIEGUE

La compañía cuenta, además, con un plan de despliegue que contempla más de 200 ubicaciones en el país, seleccionadas en función de la demanda operativa de cada zona.

Los armarios intercambiadores de esta nueva red nacional irán ubicados en el exterior de restaurantes Burger King, lo que permitirá el acceso tanto a los propios repartidores de la cadena como a otros operadores de la zona.

Además, gracias al compromiso de Burger King España con la sostenibilidad, todos los armarios funcionarán con energía solar, con lo que se cubrirá prácticamente la totalidad de la energía necesaria para la recarga de las baterías.

El sistema cuenta con un diseño "innovador" desarrollado por su partner tecnológico Vmoto, preparado para maximizar la operativa en entornos de reparto intensivo.

El intercambio de baterías se gestiona a través de una app propia con la que cada usuario accede a sus armarios asignados. A través de un código QR, se desbloquea el compartimento correspondiente para depositar la batería descargada y, automáticamente, se habilita otro con una batería completamente cargada.

Este intercambio se realiza en menos de un minuto y garantiza un proceso "rápido, flexible y fácil que cuenta, además, con asistencia telefónica en caso de incidencia.

Este nuevo servicio consolida a Nuuk como "referente en soluciones de movilidad eléctrica en el ámbito profesional", ha destacado la empresa, al integrar dentro del propio renting de la moto una infraestructura que mejora y rentabiliza la operativa.

Este sistema de intercambio ilimitado de baterías cubre la necesidad de los clientes de Nuuk, permitiendo realizar las labores de reparto de manera continuada, sin interrupciones derivadas de los tiempos de carga.

Gracias a esta solución de intercambio de baterías, que se suma a su oferta de vehículos eléctricos y a los servicios integrales de gestión de flotas, Nuuk está cerrando numerosos acuerdos con empresas de reparto de última milla que buscan una solución completa para su operativa diaria, han informado.

Este modelo permite optimizar al máximo las flotas mediante servicios de conectividad de vehículos, asistencia en carretera, mantenimiento profesional, gestión documental, logística y un equipo especializado que está detrás de cada movimiento.

En este sentido, la compañía ha destacado que con esta nueva propuesta, la movilidad profesional "da un paso decisivo, aumentando de forma considerable la eficiencia de los vehículos de reparto" al permitir su uso de forma continuada.