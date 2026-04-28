El obispo de Vitoria llama a los alaveses, en San Prudencio, a ser "sembradores de paz" y acoger a los migrantes

El Obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, preside la celebración en honor a San Prudencio, patrón de Álava, con la participación del Lehendakari, Imanol Pradales, y el diputado general de Álava, Ramiro González - OBISPADO DE VITORIA

VITORIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Vitoria-Gasteiz, Juan Carlos Elizalde, ha emplazado a los alaveses, en la fiesta de San Prudencio, a ser "sembradores de paz" en un mundo que "se agita" por las guerras, y a dejar "las trincheras y no convertir al diferente en enemigo". Además, ha defendido que es posible una migración "ordenada y compasiva" en una sociedad alavesa que "acoja e integre".

El Obispo de Vitoria ha presidido la principal celebración en honor a San Prudencio, patrón de Álava, ante las principales autoridades del territorio y con una basílica llena de fieles, por donde miles de personas pasarán a lo largo de la jornada.

La basílica de San Prudencio y las campas de Armentia han vuelto a ser el epicentro de este 28 de abril. A las 11.00 horas ha comenzado en el templo románico la Misa Pontifical -una de las cuatro organizadas para la jornada- por este día grande para Álava.

A la misa, presidida por el obispo de Vitoria, han acudido las principales autoridades del territorio, encabezadas por el Lehendakari, Imanol Pradales, el diputado general de Álava, Ramiro González, la alcaldesa Maider Etxebarria, y la presidenta de las Juntas Generales, Irma Basterra, flanqueados por junteros, concejales, miembros de la Junta Administrativa de Armentia y por la Junta Directiva de la Cofradía de San Prudencio con su presidente, José Antonio Cristobal, a la cabeza.

APORTACIÓN DE SAN PRUDENCIO A LA PAZ

Tras ellos, un numeroso público ha abarrotado esta iglesia basílica cuyo titular es San Prudencio. En la homilía, el obispo ha destacado la importancia actual que cobra la figura de San Prudencio por su aportación a la paz.

"El Ángel de la paz sabe de nuestros conflictos, de nuestras tensiones y de nuestras alegrías. Su fiesta, el 28 de abril, es siempre primavera, aunque llueva, y es anuncio de esperanza, pese a todas las noticias que nos llegan día tras día y que pocas, muy pocas, son dignas de aplaudir"", ha apuntado.

Juan Carlos Elizalde ha recordado que San Prudencio "vivió en una época marcada también por incertidumbres, cambios sociales y tensiones humanas", como las que se viven en la actualidad. "No conoció un mundo perfecto ni tranquilo, al igual que nosotros. Y, sin embargo, eligió no encerrarse en el miedo, sino abrirse a Dios y entregarse a los demás para poner paz", ha enfatizado.

En este sentido, ha emplazado a aprender esa "gran lección". "Cuando el mundo se agita, los cristianos estamos llamados a ser sembradores de paz". "Hoy más que nunca necesitamos Prudencios en todos los foros posibles y a toda escala: política, económica y social", ha dicho.

Asimismo, ha alertado de que "la paz no tendrá éxito si no comienza en el corazón de cada persona", de cada uno de los que hoy llenan "este templo y estas campas de Armentia". "Los santos no pertenecen solo al pasado: son luz para el presente y camino para el futuro", ha manifestado.

MIGRACIÓN

Elizalde no ha querido olvidarse del tema de la migración. "Todos querríamos vivir en nuestra tierra, con los nuestros. Pero muchos llaman a nuestras puertas escapando de la guerra, del hambre o de la falta de futuro: son los migrantes. Algunos llegan desconcertados e incluso engañados; otros encuentran rechazo o sospecha antes incluso de ser conocidos. San Prudencio, pastor cercano a los pobres y caminante incansable, nos enseñaría sin duda a mirarles con ojos humanos y cristianos", ha asegurado.

El prelado ha destacado que, "detrás de cada migrante, hay una historia, una familia, lágrimas, sueños y una enorme valentía". "Nuestra tierra alavesa, siempre trabajadora y abierta, puede seguir siendo ejemplo de acogida responsable, integración inteligente y fraternidad sincera"", ha animado.

A su juicio, "acoger no significa ingenuidad, significa humanidad". "Ordenar no significa cerrar el corazón, significa buscar el bien común sin perder la compasión. Ayudar en origen es darles esperanza para seguir construyendo sus vidas en su contexto como nos gustaría a cualquiera de nosotros", ha apuntado.

Su reflexión pública ha recogido también palabras del Papa León XIV apelando a su mensaje, en su primer saludo como pontífice, con "un fuerte llamamiento a la paz", y ha recordado la próxima visita del Pontífice Máximo, "un acontecimiento de gracia que tiene una dimensión espiritual, pastoral y también política".

El coro San Prudencio colocado en el ábside del templo ha puesto la música a esta celebración en la que han participado el Vicario General, Carlos García Llata, y otros 15 sacerdotes de Vitoria, quienes han acompañado la imagen del santo antes del comienzo de la misa en una procesión encabezada por las reliquias de San Prudencio en manos del Obispo de Vitoria.

Tras la misa, varios aurreskus y dantzas han honrado al patrón de Álava frente al pórtico de esta iglesia románica, para después seguir con la fiesta por las campas y manteniendo la basílica abierta hasta las 21.00 horas para facilitar la visita ininterrumpida al santo alavés por su fiesta mayor.