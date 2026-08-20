La obra 'Operación maletero: kastañuela western' amplía cuatro funciones hasta el 30 de agosto en Euskalduna Bilbao

Imagen de la obra 'Operación maletero: kastañuela western' - EUSKALDUNA BILBAO

BILBAO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La obra teatral 'Operación maletero: kastañuela western' permanecerá en el Euskalduna Bilbao otros cuatro días más, hasta el 30 de agosto, debido a "la excelente acogida que está recibiendo por parte del público".

CID FCA Producciones y la dirección del Euskalduna han decidido ampliar la programación del espectáculo, después de que varias de las funciones hayan alcanzado "prácticamente el lleno".

Según ha informado Euskalduna Bilbao en un comunicado, "ante la demanda y con el objetivo de facilitar al público una nueva oportunidad para disfrutar de esta comedia 100% producción Bilbao", se han puesto a la venta nuevas entradas para cuatro funciones extraordinarias, a las 17.30 horas, desde el miércoles 26 al domingo 30.

La ampliación responde "al interés generado desde el estreno y a la buena respuesta de un público que está encontrando en esta propuesta una combinación de humor, emoción, nostalgia y música, con una historia familiar muy particular y una mirada cargada de identidad".

CARRETERA PERDIDA

La historia comienza en una carretera perdida cerca de Segovia, el 23 de febrero de 1981, el día en que España vivió el intento de golpe de Estado conocido como 23-F. Miren Josune, "la buena hija", y Karmentxu, su hija, "más conocida como la Greca de Bilbao", viajan desde la capital vizcaína hasta el pueblo de origen de la matriarca familiar para trasladar sus restos. Al entierro también acudirá Maité, "la hija pródiga" a la que nadie ve desde hace muchos años.

Pero el viaje "se tuerce" y las tres mujeres "quedan embarrancadas en medio de la nada", en una carretera cercana a Segovia, "lejos de todo y en un día especialmente convulso para la historia reciente del país".

Según los promotores del espectáculo, lo que comienza como "una tragedia familiar" termina convirtiéndose en "una aventura loca llena de nostalgia, risas, canciones y pistolas, en un desolado paraje castellano".

'Operación Maletero' utiliza la comedia para hablar de la memoria familiar y de la memoria colectiva, "haciendo que ambas se encuentren en aquella carretera castellana en un momento especialmente significativo de la historia".

El reparto está formado por las actrices Gurutze Beitia, en el papel de Miren Josune, "la buena hija"; Ylenia Baglietto, como Karmentxu, su hija, "conocida como la Greca de Bilbao"; y Maribel Salas, como Maité, "la hija pródiga que regresa después de años de ausencia". El guion es de Ozkar Galán y la dirección de Gurutze Beitia.