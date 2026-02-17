Archivo - La obra teatral 'Itzulera' de la compañía Dejabu gana el XXVI Donostia Antzerki Saria - RENATA ETANOWSKI - Archivo

SAN SEBASTIÁN 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La obra de teatro 'Itzulera' de la compañía Dejabu ha sido la ganadora de la XXVI edición del Donostia Antzerki Saria, organizado por el Servicio de Euskera del Ayuntamiento de San Sebastián y Donostia Kultura.

El jurado considera que la obra ganadora, que cuenta el viaje a México de la compañía, utiliza "diferentes elementos y lenguajes" para poner la historia en escena, obteniendo un "resultado excelente".

En esta 'road movie' que combina teatro y cine, el uso de objetos y vídeos es "muy original", y la música y las canciones utilizadas realizan "una gran aportación a la obra", apunta.

Asimismo, el jurado cree que es "una obra completa, con un ritmo vertiginoso, que avanza y retrocede en el tiempo y va intercalando diferentes lugares con agilidad, utilizando el humor con gran maestría, y todo ello da como resultado que la conexión con el público sea total".

"El humor y el ritmo de la obra hacen que, aunque parezca lo contrario, destaque por la profundidad de su temática. 'Itzulera' refleja la realidad que viven los creadores vascos: la crisis de una compañía de teatro, la problemática de las subvenciones, las dificultades para continuar su labor, la creatividad, etc", destaca.

La compañía ganadora, Dejabu, recibirá como premio 12.000 euros y una pintura de la artista Nora Pilarte Galdona. El acto de entrega del premio tendrá lugar el próximo 27 de marzo, Día Internacional del Teatro, a las 19.30 horas, en el Teatro Victoria Eugenia.

El acto comenzará con una gala donde se hará entrega del premio y a continuación se representará la obra ganadora. Las invitaciones estarán disponibles en la taquilla del Teatro Victoria Eugenia a partir de las 11.30 horas del 25 de marzo.