Las obras de la Fase I-Urtia de la Variante Oeste de Ermua comenzarán a finales de año, con 20 millones de inversión

El diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de Bizkaia, Carlos Alzaga, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BILBAO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Diputación de Bizkaia aprobará este jueves el proyecto provisional de la Fase I-Urtia de la Variante de Ermua, con lo que, una vez completados todos los trámites legales y la adjudicación, prevé que se pueda empezar a trabajar sobre el terreno a finales de 2026. La actuación, con un plazo estimado de 36 meses, contará con una inversión de 20,77 millones de euros, según ha explicado el diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Carlos Alzaga.

El diputado ha presentado este lunes, en una rueda de prensa en Bilbao, los principales detalles de esta Fase I-Urtia de la Variante de Ermua, una infraestructura viaria que, según ha destacado, permitirá mejorar las condiciones de circulación en el núcleo urbano y reforzará la conexión con las zonas industriales del municipio.

El documento será presentado en el Consejo de Gobierno foral de este jueves, 29 de enero, para su aprobación, una vez que ya ha obtenido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). No obstante, ha precisado, se trata de un documento provisional que posteriormente deberá superar los diferentes trámites legales antes de salir a licitación.

Así, se abrirá un periodo de dos meses de exposición pública y se estima un plazo similar para la resolución de las alegaciones y las posibles modificaciones. Después, se presentará el proyecto definitivo, que se llevará a licitación y posterior adjudicación. Según los cálculos del diputado de Infraestructuras, se podría empezar a trabajar sobre el terreno a finales de 2026.

La actuación cuenta con un plazo de ejecución estimado de 36 meses y un presupuesto de licitación de 20.777.458 euros (IVA incluido), de los que el 54% corresponde a estructuras al ejecutarse la obra en un entorno urbano, ha explicado Alzaga. El 20% se dedicará a movimiento de tierras y firmes, el 4% a revegetación y medidas correctoras y el 1,4% a depósito de sobrantes.

El proyecto constituye la primera fase de la futura Variante Oeste, cuyo trazado completo conectará las carreteras BI-3302 y BI-2301 a través del monte Mallumendi.

Según ha señalado el diputado, la Variante Oeste Fase I se configura como un nuevo eje viario exterior al casco urbano de Ermua, que enlazará la carretera BI-3302 con la BI-3344 a través del viaducto de Urtia.

De este modo, se reducirá "significativamente" el tráfico pesado procedente del polígono de Urtia, que actualmente atraviesa el centro de Ermua para acceder a las principales carreteras del entorno. En concreto, la Diputación estima que se desviarán unos 250 camiones diarios.

El trazado partirá de ese punto, situado en la antigua BI-3302, y finalizará en la nueva rotonda de Izarra, próxima al edificio municipal de Izarra. En total, contará con tres rotondas principales -Urtia, Izarra y Zearreko- y un vial de acceso a la zona urbana que dispondrá de itinerario peatonal para conectar con las aceras existentes.

El proyecto prevé una calzada de dos carriles (uno por sentido), arcenes de un metro y velocidades de diseño adaptadas a cada tramo (60 km/h en la variante, 40 km/h en rotondas y 20 km/h en el acceso urbano).

En esta primera fase, se habilitarán tres estructuras de paso, entre ellas el viaducto de Urtia, de 100 metros de longitud y tipología mixta de acero y hormigón, que salvará el valle de la regata Urtia.

También se contempla un puente sobre la regata Urtia (arroyo Zubitegi) para sustituir una estructura existente y mejorar el cauce fluvial, mientras que el puente sobre la vaguada de Izarra, de 38 metros, facilitará la continuidad hacia la futura Fase II.

El proyecto incluye la construcción de muros de contención y actuaciones de encauzamiento del arroyo Zubitegi, con técnicas de bioingeniería para proteger los ecosistemas de ribera y mejorar la capacidad hidráulica del cauce, ha precisado el diputado.

Asimismo, ha destacado que, en línea con "el compromiso con el medio ambiente" de la Diputación, la minimización del impacto ambiental constituye un eje central del proyecto. En este sentido, se aplicarán medidas preventivas y correctoras orientadas a preservar la flora, la fauna y la calidad del agua, especialmente en el entorno del arroyo Zubitegi, donde no se realizarán trabajos entre el 15 de marzo y el 31 de julio al ser una zona de protección del visón europeo.

Por otro lado, se ejecutará un proyecto de restauración paisajística que incorporará plantaciones con especies autóctonas -robledal atlántico y aliseda cantábrica- y sistemas de revegetación natural en taludes y márgenes fluviales, con el objetivo de integrar el nuevo vial en su entorno.

Los materiales sobrantes de las excavaciones se depositarán en un vertedero controlado ubicado en el antiguo enlace del peaje de Ermua, actualmente en desuso. Además, los itinerarios de transporte se organizarán para "minimizar las molestias" a la ciudadanía, "privilegiando el acceso por vías principales" como la N-634, BI-3344 y AP-8.

SEGUNDA FASE

Tras el tramo de Urtia, que permitirá conectar las carreteras BI-3344 y N-634 y la BI-3302 y eliminar el tráfico de acceso hacia Mallabia y al polígono de Urtia sin pasar por la rtotonda de Klatzago, se llevará a cabo la Fase II-Mallumendi, que buscará conectar las carreteras N-634/BI-3344 y la BI-2301 y eliminar el tráfico por casco urbano hacia el polígono de Goitondo.

En el caso de esta segunda fase, el proyecto está en fase de redacción y, según ha avanzado Alzaga, es "bastante más complejo" y, además de "la dificultad técnica", requerirá plazos medioambientales "mucho mayores".

El diputado ha añadido que la intención es que, "cuando acabe una obra, empiece la otra". Respecto a la conclusión del conjunto de la Variante, ha admitido que, en este momento, es "imposible" precisar plazos debido a los tiempos que se requieren para los diversos trámites.

Alzaga ha dicho entender el "malestar" de los vecinos de Ermua que se quejan "con razón" del paso de camiones "por delante de casa", y ha admitido que "las necesidades y los deseos de la ciudadanía no concuerdan a veces" los "tiempos" de los proyectos.

En todo caso, ha recordado que la Variante Sur, que se puso en servicio en septiembre de 2018, ya permitió eliminar el tráfico de paso de la N-634/BI-3344 en el casco urbano y ha reiterado el "compromiso firme" de la Diputación con la movilidad y la cohesión territorial, en la que enmarca la actuación que ahora se va a acometer.