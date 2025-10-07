La obras de la Plaza del Ensanche cortarán el tráfico en la calle Ibáñez de Bilbao este jueves

BILBAO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras de construcción de un aparcamiento subterráneo en la Plaza del Ensanche y posterior urbanización de la zona obligarán a cortar el tráfico rodado en la calle Ibáñez de Bilbao, entre la plaza Ensanche y alameda Mazarredo, este próximo jueves, entre las 08.00 y las 20.00 horas, aproximadamente.

Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao, la ruta alternativa pasará por la calle Henao. Se dispondrá de señalistas para facilitar acceso-salida a los garajes afectados e indicar los desvíos alternativos para el tránsito peatonal y de vehículos.