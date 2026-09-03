Las obras de urbanización del nuevo parque industrial de La Naval en Sestao movilizarán más de 10 millones de euros

Archivo - Simulación del parque logístico que proyecta el grupo belga VGP en los terrenos de La Naval de Sestao - VGP - Archivo

BILBAO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sestao ha aprobado el proyecto de urbanización de VGP Park La Naval, lo que supone activar las obras de regeneración de los terrenos del antiguo astillero de La Naval para acondicionarlos y posibilitar la implantación de nuevas empresas en la zona. Esta operación movilizará más de diez millones de euros en obras de urbanización y permitirá ingresar 3,5 millones de euros en las arcas municipales

Concretamente, el Consistorio sestaoarra ha dado luz verde de manera definitiva al Convenio de Ejecución Urbanística, al Proyecto de Reparcelación y al Proyecto de Urbanización del ámbito de La Naval, promovidos todos ellos por la empresa paneuropea VGP, propietaria, gestora y promotora de inmuebles logísticos y semiindustriales de alta calidad, según ha informado el alcalde, Gorka Álvarez.

La aprobación simultánea de estos tres instrumentos culmina la ordenación y la gestión urbanística del ámbito y permite que el proyecto entre definitivamente en su fase de ejecución material.

Con este movimiento, el Ayuntamiento no solo autoriza las obras de urbanización del solar sino que incluye también la rehabilitación de la pasarela peatonal de acceso al antiguo astillero, elemento que se encuentra protegida por el Gobierno Vasco.

El alcalde de Sestao, Gorka Álvarez, ha destacado que esta aprobación representa "un paso decisivo y largamente esperado para el futuro de Sestao".

"Después de mucho trabajo interno, La Naval deja atrás la fase de los planes y los documentos para entrar en la fase de las obras. Estamos activando uno de los principales proyectos estratégicos de nuestro municipio y recuperando para la actividad económica un espacio que forma parte de la historia y de la identidad de Sestao", ha señalado.

UN ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE 280.000 M2

El ámbito completo de La Naval comprende cerca de 280.000 metros cuadrados, incluyendo los espacios cedidos al Ayuntamiento y a la Autoridad Portuaria.

El proyecto aprobado contempla la construcción de 1.385 metros de nuevos viales y su conexión con la red de carreteras existente, 243 nuevas plazas de aparcamiento exterior, recorridos peatonales, redes de servicios, alumbrado, mobiliario urbano y actuaciones de jardinería y revegetación en una superficie de 15.000 metros cuadrados.

La actuación dará soporte a la implantación del futuro parque industrial y logístico promovido por la empresa VGP. El presupuesto de ejecución material de las obras de urbanización asciende a 8.613.321 euros, a los que se añaden otros 1.440.349 euros correspondientes a la rehabilitación de la pasarela peatonal. En conjunto, la aprobación permite movilizar más de 10 millones de euros en la transformación y adecuación del ámbito.

El proyecto incorpora también importantes retornos para el municipio, ya que VGP deberá ceder gratuitamente al Ayuntamiento más de 41.700 metros cuadrados de suelo, de los cuales 15.253 metros cuadrados se destinarán a espacios libres y zonas verdes y alrededor de 26.500 metros cuadrados al sistema viario público.

Asimismo, la participación municipal en las plusvalías urbanísticas, equivalente al 15% de la edificabilidad ponderada, se materializará mediante el abono de 3.509.928 euros. Esta cantidad se incorporará al patrimonio público de suelo del Ayuntamiento de Sestao y quedará destinada a los fines establecidos legalmente para este patrimonio.

"La transformación de La Naval no consiste únicamente en generar nueva actividad económica. También supone obtener nuevos espacios públicos, zonas verdes, mejores conexiones y recursos municipales que deberán revertir en la mejora y regeneración de Sestao", ha subrayado Álvarez.

El desarrollo compatibilizará los nuevos usos industriales y logísticos con la protección del patrimonio histórico del antiguo astillero y con las exigencias ambientales asociadas al emplazamiento.

El proyecto incluye expresamente la rehabilitación de la pasarela peatonal y deberá respetar los condicionantes técnicos, ambientales, patrimoniales y sectoriales incorporados durante la tramitación.

Las obras de urbanización tienen previsto su inicio durante el último trimestre de 2026, una vez sea presentada la documentación técnica previa exigida, con un plazo de ejecución estimado de once meses desde su comienzo.

TRES FASES

El proyecto de VGP Park La Naval consta de tres fases principales: las obras de rehabilitación de los edificios protegidos, que se están llevando a cabo en estos momentos; las obras de urbanización exterior y, en tercer lugar, la construcción de nuevas naves en la parcela central del parque.

"Estamos ante el despegue definitivo de La Naval. Ha sido un expediente extraordinariamente complejo, pero el Ayuntamiento ha trabajado con rigor y determinación para hacerlo posible. Ahora comienza la transformación física de este espacio y se abre una nueva etapa para el desarrollo económico y urbano de Sestao", ha concluido el alcalde.