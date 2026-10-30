Ocho de cada diez personas sin hogar atendidas por Caritas Gipuzkoa no disponen de ningún tipo de alojamiento - CARITAS GIPUZKOA

SAN SEBASTIÁN, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ocho de cada diez personas sin hogar atendidas por Caritas Gipuzkoa, un 79%, no disponen de ningún tipo de alojamiento. La entidad ha acompañado a 1.478 personas sin hogar entre enero y septiembre en el territorio, frente a las 1.216 del mismo periodo del año anterior.

Desde Caritas Gipuzkoa han incidido en que esta cifra no refleja una foto fija del sinhogarismo en las calles de Gipuzkoa, sino que corresponde a personas que "en muchos casos están de paso hacia otros territorios o que han podido cambiar su situación".

El 85% de estas personas tiene entre 18 y 44 años y el 96% es de origen extranjero. A las dificultades para acceder a una vivienda se suman, en muchos casos, obstáculos administrativos, laborales y la falta de redes de apoyo.

Casi ocho de cada diez personas atendidas (79%) no disponen de ningún tipo de alojamiento, una proporción prácticamente idéntica a la de 2025, y muchas de ellas se ven obligadas a vivir en la calle.

El resto, un 21% de las personas acompañadas, pernocta en dispositivos de alojamiento temporal y acompañamiento social de Caritas (con algunas plazas conveniadas con la Diputación Foral de Gipuzkoa), como Hotzaldi, Aterpe-noche, Trintxer-Emeki, Sorabilla y Miriam Etxea, así como el programa Etxealdi de apoyo económico para alojamiento.

EMPADRONAMIENTO

Otra de "las realidades" que vuelve a mostrar los datos es la dificultad de acceso al empadronamiento. El 63,28% de las personas atendidas carece de padrón. Aunque este porcentaje se ha reducido respecto a 2025 (70,9%), todavía sigue afectando a más de seis de cada diez personas acompañadas.

Desde Caritas han recordado que el empadronamiento constituye "una herramienta fundamental para el acceso efectivo a derechos, prestaciones y servicios". Sin embargo, para las personas que carecen de un domicilio estable, realizar este trámite "puede convertirse en un obstáculo más en sus procesos de inclusión".

En concreto, han destacado que "no disponer de una vivienda no debería impedir que una persona pueda empadronarse en el municipio en el que reside". Por ello, reclaman a las administraciones "procedimientos accesibles y ágiles", así como una mayor coordinación que permita "garantizar este derecho y evitar que las dificultades administrativas agraven las situaciones de exclusión".

A su juicio, aunque la atención de emergencia es "imprescindible", esta "no puede convertirse en la única respuesta al sinhogarismo". De este modo, ven necesario "avanzar hacia soluciones que combinen el acceso a una vivienda estable, el ejercicio efectivo de derechos y las oportunidades de formación, empleo y participación social".

En este sentido, ha puesto en valor el proceso de regularización extraordinaria de los últimos meses, que "también está abriendo nuevas oportunidades para personas en situación de sinhogarismo, que, tras obtener la autorización de trabajo, han podido mejorar su situación y dar pasos hacia una mayor autonomía".

Caritas Gipuzkoa quiere llamar la atención sobre las personas que afrontan las situaciones de exclusión residencial más grave. "La falta de alojamiento no solo supone carecer de un lugar donde vivir, sino que condiciona la salud, las relaciones personales, las oportunidades laborales y las posibilidades de construir un proyecto de vida autónomo", han subrayado.

Por ello, ha insistido en la necesidad de reforzar las políticas públicas de vivienda, incorporando "respuestas específicas" para las personas en situación de sinhogarismo y ampliando las alternativas de alojamiento "digno, seguro y estable".

Además, ha reclamado "un compromiso coordinado de las administraciones públicas y las entidades sociales para que las personas puedan superar las situaciones de exclusión residencial".