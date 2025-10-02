Ocho de los nueve convenios sectoriales firmados en Euskadi este año incluyen medidas de protección al colectivo LGTBI

Jornada Internacional del Orgullo a la Acción "Ni silencio ni odio. Trabajo decente LGTBI y respuesta sindical global" en la sede de UGT en Bilbao - UGT

BILBAO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado hasta el pasado 30 de septiembre la firma de nueve convenios colectivos sectoriales, que afectan a 46.788 trabajadores. De ellos, ocho incluyen alguna mención específica al colectivo LGTBI, afectando a 20.788 operarios (el 44,3% del total).

Según ha informado UGT Euskadi, cuatro convenios contienen medidas planificadas y/o protocolos de actuación frente al acoso y la violencia contra las personas LGTBI, que son: Construcción y Obras Públicas de Álava (2024-2026), Panadería (2023-2027) de Álava, Cemento (2024-2026) de Álava, y Empresas Estibadoras del Puerto de Bilbao (2025-2027).

Dos convenios recogen la obligación de negociar o acordar un Plan LGTBI, que son: el del sector de la Construcción y Obras Públicas (2025-2028) de Gipuzkoa y el de Alojamientos (2025- 2028) de Gipuzkoa. Finalmente, otros dos contemplan un simple compromiso a futuro por parte de las firmantes para negociar y acordar un Plan LGTBI.

Desde UGT han destacado el avance de las medidas de protección y fomento de la igualdad del colectivo LGTBI en los convenios colectivos de ámbito autonómico y provincial de Euskadi, si bien han subrayado que "aún queda un largo camino por recorrer en su plena implantación, dada la alta discriminación en el entorno laboral".

El impulsor del RD 1026/2024 de 8 de octubre (Desarrollo de los Planes LGTBI en las empresas), y director de gabinete de secretaría general de UGT, Toño Abad, ha participado este jueves en Bilbao en la mesa inaugural de la Jornada Internacional del Orgullo a la Acción "Ni silencio ni odio. Trabajo decente LGTBI y respuesta sindical global".

Abad ha subrayado la "urgencia" de llevar estas medidas a la práctica, dada la realidad de las personas LGTBI en el ámbito laboral. "Las empresas tienen una responsabilidad ineludible: cumplir con la normativa para lograr la plena igualdad de las personas LGTBI en el ámbito laboral. La necesidad es imperiosa", ha agregado.

Según los datos que ha dado a conocer, hasta un 78% de las personas LGTBI han sufrido situaciones de violencia en los últimos dos años en sus centros de trabajo, "lo que empuja a un 40% de ellas a volver al armario en el empleo por miedo a la discriminación". "No se trata de obligar a nadie a salir del armario, sino de generar espacios laborales inclusivos y seguros, donde todo el mundo sea libre de ser quien es sin ningún tipo de discriminación", ha expresado.

UGT considera que, si bien la introducción de la referencia LGTBI en la mayoría de convenios es un "paso firme hacia la igualdad, es necesario impulsar la negociación de Planes LGTBI específicos para garantizar la plena inclusión y erradicación de la discriminación en los centros de trabajo vascos".