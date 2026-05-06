Olano(PNV) aboga por dar "un salto" en los contactos con EH Bildu sobre euskera y pedirán una reunión la próxima semana

Archivo - El responsable del área de euskera del Euzkadi Buru Batzar del PNV, Markel Olano. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario y responsable del área de Euskera del EBB del PNV, Markel Olano, ha afirmado este miércoles que la principal razón de la ruptura de negociaciones con el PSE-EE sobre la reforma de la Ley de Empleo Público para reforzar la seguridad jurídica de los requisitos de euskera en las OPE es que la formación socialista "no considera grave la situación creada en los tribunales", en referencia a las sentencias judiciales sobre la exigencia del euskera en las oposiciones. Además, ha abogado por dar "un salto" en los contactos con EH Bildu en este tema y ha anunciado que harán una petición formal la próxima semana para reunirse con la formación soberanista.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Olano ha asegurado que el PNV da una "gran importancia política" a esta cuestión porque "el euskera es central y, por lo tanto, el proceso de revitalización del euskera es central y de gran relevancia", por lo que la formación jeltzale va a poner "todo el peso político" en el tema. "En este caso, estamos en una atolladero importante en los tribunales y vamos a dar una importancia central a esta cuestión para resolverla", ha añadido.

Así, ha explicado que el PNV propone "mantener el actual sistema con una modificación importante pero puntual para garantizar su seguridad jurídica, que posteriormente se desarrollaría mediante un decreto" que definiría los criterios de cada administración para establecer requisitos lingüisticos, y que han estado negociando con el PSE-EE "durante casi un año".

El represente jeltzale ha reconocido que ha habido "una ruptura" con el PSE-EE en esta cuestión, porque no han llegado a ningún acuerdo, y que para él fue "muy duro" cuando los socialistas "se levantaron de la mesa", porque considera que "acordar" con ellos "es muy importante desde el punto de vista de país y también desde el judicial, pero no han querido".

"Nosotros creemos que es necesaria una reforma legal ante este problema de fondo, y ellos dicen que no es necesaria, porque no consideran grave el problema generado. La principal razón de la ruptura está en esa interpretación", ha insistido.

En este sentido, ha considerado que "el problema creado en los tribunales pone en duda todo el proceso del empleo público" y que, por lo tanto, "cada vez que se hace una oferta pública de empleo, todos tenemos encima una importante espada de Damocles, miles de ciudadanos tienen en duda su futuro y supone un importante obstáculo en el proceso de revitalización del euskera".

"La realidad es que el PSE-EE nos ha dicho a nosotros, como también ha dicho a EH Bildu, que no se va a sentar a negociar una cuestión así, porque están cómodos en la actual situación. Esa es la verdad", ha considerado.

En todo caso, ha señalado que, "en privado", el PSE-EE les ha trasladado que "entienden" la postura del PNV, y ha asegurado que, aunque reconoce que la situación puede generar "tensiones" en el seno del Gobierno Vasco, "el movimiento que hemos realizado responde a una realidad", y los socialistas "no pueden hacer como el avestruz, esconder la cabeza en la tierra y actuar como si no ocurriera nada, porque está sucediendo y debemos resolver el problema que tenemos en los tribunales".

EH BILDU

Por otro lado, Markel Olano ha afirmado que los contactos entre PNV y EH Bildu en torno a la reforma de la Ley de Empleo Público "deben dar un salto", y ha adelantado que la próxima semana realizarán "una petición formal" a la formación soberanista para mantener una reunión y "ver hacia donde nos debemos dirigir a partir de ahora".

En esta línea, ha apuntado que "los dos principales y diría que únicos partidos que estamos en torno a la mesa somos PNV y EH Bildu", por lo que "deberemos pactar un recorrido entre ambos", aunque ha reconocido que "el principal problema es que la naturaleza de ambas propuestas está muy alejada y son casi contradictorias", por lo que ve "bastante complicado" llegar a algún acuerdo en los contenidos, al menos a corto plazo.

En todo caso, el dirigente del PNV se ha mostrado dispuesto a realizar "una evaluación" de la situación y mantener "una interlocución continua" tanto con EH Bildu, como "con el resto de partidos, aunque lo que ocurre es que no están en la mesa".

En este sentido, se ha mostrado partidario de mantener "un enfoque pragmático" y no crear "demasiadas expectativas", ya que, en su opinión, "es mejor tener un suelo y lograr los acuerdos que debemos lograr en torno a ese suelo". "Es decir, seamos pragmáticos y avancemos, porque si se generan demasiadas expectativas, luego el fracaso es mayor", ha apelado.

Olano ha mostrado la voluntad del PNV de "solucionar esto" y, para elloo, ha dicho que hay que "intentarlo". "En nuestra opinión, es mucho más sencillo comenzar con la propuesta que hacemos nosotros, porque no debemos voltear el sistena, y luego evaluar los resultados. Este país y nuestra lengua merecen el esfuerzo", ha concluido.