La ONCE reparte en Zalla casi 1,7 millones de euros con el Sueldazo del domingo

El vendedor agente de la ONCE Daniel Fernández Haro - ONCE

BILBAO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de este pasado domingo ha dejado en la localidad vizcaína de Zalla casi 1.680.000 euros, según ha informado la organización.

En concreto, el sorteo de ayer ha repartido un primer premio a la cifra y la serie de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado. Otros nueve cupones han obtenido también sendos premios de 20.000 euros cada uno.

Los premios han sido vendidos por el agente Daniel Fernández Haro, en el punto de venta situado en el Hipermercado Eroski, en el barrio del Baular de Zalla.

Daniel Fernández, que lleva 26 años trabajando en la ONCE, ha afirmado que es la primera vez que reparte un premio "de esas dimensiones".