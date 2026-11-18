Presentación de Ondas de Jazz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación Jazzargia presenta la XXI edición de 'Ondas de Jazz', ciclo que continúa apostando por el descubrimiento de nuevos talentos, el apoyo a las y los artistas y la difusión del jazz en todas sus expresiones y que vuelve a reunir propuestas locales, nacionales e internacionales, con la diversidad y el encuentro entre diferentes lenguajes musicales como señas de identidad.

El proyecto cultural, que cuenta con el impulso del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Laboral Kutxa, ha sido presentado este martes en una rueda de prensa celebrada en el Consistorio gasteiztarra.

Sus impulsores han recordado que 'Ondas de Jazz' nació con una marcada vocación didáctica, para "hacer del concierto un espacio de aprendizaje, divulgación y acercamiento a la música de jazz". Una esencia que sigue definiendo el proyecto y que constituye uno de sus principales valores.

A lo largo de estos años, el ciclo ha construido un espacio de encuentro entre músicos consagrados, artistas emergentes, alumnado del conservatorio Jesús Guridi y de la escuela de música Luis Arámburu, demostrando que el jazz es un lenguaje vivo, abierto y en permanente evolución.

La XXI edición vuelve a recorrer ese camino con seis conciertos que transitan por el neo soul, el gospel, la canción de autor, el jazz formativo, el diálogo entre el flamenco y la música brasileña, y el encuentro entre el jazz y el hip hop. Los conciertos serán en el Conservatorio Jesús Guridi, a las 19.00 horas, desde el 24 de noviembre hasta el 20 de abril.

PROGRAMACIÓN

Carlota Urdiales, cantante, compositora y actriz de raíces españolas y argentinas, abrirá esta nueva edición el 24 d enoviembre con una propuesta personal que combina neo soul, R&B y hip hop. Ya el 15 de diciembre y desde Barcelona llegará Jericó Gospel, un proyecto coral integrado por 14 cantantes y una banda instrumental de entre cuatro y ocho músicos. Su propuesta combina canciones originales en catalán y castellano con influencias del gospel, la música urbana, el jazz y los ritmos latinos.

El 19 de enero, dos trayectorias musicales diferentes confluyen en este encuentro entre Antton Aranburu y Pablo Fernández Arrieta, dentro de una propuesta que invita al diálogo entre la canción, la composición y la libertad interpretativa. Posteriormente, el 9 de febrero, la formación musical volverá a ocupar un lugar protagonista en 'Ondas de Jazz', con una cita dedicada a los combos del Conservatorio Jesús Guridi y de la Escuela Municipal de Música Luis Aramburu.

Por su lado, la cantante vitoriana Leyre Perrino y el bajista mexicano-brasileño Choby Santoro protagonizan un encuentro musical que conecta dos tradiciones de enorme riqueza expresiva: la música brasileña y el flamenco. Bajo el título 'Bajo Mi Voz', ambos artistas reinterpretan clásicos de estas culturas musicales el 9 de marzo.

El 20 de abril retornará el formato Jazz Erraldoiak, pero en este caso estará compuesto por N-Wise Allah, Original Juan y Xcese ft. La banda de ondas, un título que arrastra consigo un guiño al formato 'Jazz Giants de la Verve' y que, en esta edición, estará impregnado por la cultura Hip-Hop.

Como complemento a la programación musical, 'Ondas de Jazz' propone también un espacio de encuentro y conversación con los artistas principales de cada edición. Todos los lunes previos a los conciertos, a partir de las 19.00 horas, el Hotel Kora Green City de Vitoria-Gasteiz acogerá estas sesiones abiertas, concebidas para conocer un poco más de cerca a los protagonistas de la programación, descubrir sus trayectorias, compartir impresiones y generar un diálogo distendido entre artistas y público. Las entradas ya están a la venta en la web de 'Ondas de Jazz'.