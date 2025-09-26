OPEN Portfolio reúne a 14 artistas nacionales e internacionales hasta el domingo en la Sala Rekalde de Bilbao

BILBAO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 12ª edición de OPEN Portfolio, el encuentro internacional donde la gráfica contemporánea reúne a 14 artistas de Rusia, Polonia, Cuba, Francia, Chile, Letonia, Rumanía y distintos puntos del Estado para compartir con el público sus procesos creativos y proyectos, se celebra desde este viernes y hasta el domingo en la Sala Rekalde de Bilbao con una programación de actividades gratuitas y abiertas al público.

La diputada vizcaína de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalaga, ha inaugurado este viernes la nueva edición de OPEN Portfolio junto al presidente de FIG Bilbao, Iñaki Alonso, y la concejala de Cooperación, Convivencia y Fiestas del ayuntamiento de Bilbao, Itziar Urtasun.

OPEN Portfolio tiene programados tres días de actividades en torno al grabado contemporáneo con demostraciones en vivo, presentaciones de obra, charlas y revisiones de portafolios. La jornada inaugural ha contado con la presentación de la iniciativa "OPEN Portfolio Internacional. Bilbao - Casablanca".

Durante el fin de semana se ofrecerán charlas participativas, sesiones de revisión de portfolios y nuevas demostraciones de grabado, entre las que destaca la ponencia de Berta Ibañez, el 27 de septiembre a las 11.30 horas, sobre el uso de celulosa bacteriana como soporte gráfico, así como la presentación, a las 17.00 horas, de proyectos personales por parte de los artistas participantes.

El domingo, tras las últimas revisiones, se hará público el fallo del jurado a las 12.30 horas. Tanto los días 26 y 27 de septiembre a las 19.00 horas como el 28 de septiembre a las 13.00 horas se celebrará una demostración en el tórculo en directo a cargo de uno de los artistas participantes.

Esta edición reúne a 14 artistas: Anna Kanfer (Rusia), Claudia Villa (Málaga), Elio J. Fonseca (Cuba), Irene Carrasco (Madrid), Laurence Malherbe (Francia), Lucja Bankowska (Polonia), Maddi Zumalabe (Gipuzkoa), Maite Vroom (Granada), Manuela González (Madrid), Modesta Gorol (Polonia), Oscar González (Chile), Ovidiu Batista (Rumanía), Sara Calivi (Madrid) y Sergejs Kolecenko (Letonia).

Sus propuestas presentadas abarcan desde técnicas tradicionales como el aguafuerte, buril o litografía, hasta otras más experimentales como cianotipia, fotograbado, libro de artista, grabado objeto o fotolitografía cosida, "diversidad técnica que refuerza el carácter de OPEN Portfolio como plataforma para explorar los nuevos lenguajes de la gráfica contemporánea", han explicado desde la entidad foral.

Un jurado seleccionará cuatro proyectos para que participen en la próxima edición de FIG Bilbao, el Festival Internacional de Grabado y Arte sobre Papel que tendrá lugar del 27 al 30 de noviembre en el Palacio Euskalduna.

Asimismo, se otorgarán los Premios OPEN Portfolio, que incluyen una residencia artística en la Fundación CIEC (Centro Internacional de la Estampa Contemporánea, A Coruña), una residencia en el Basque Biodesign Center, y un stand expositivo en FIG Bilbao 2026.

Estas iniciativas, ha indicado la Diputación, tienen como objetivo impulsar la carrera de artistas emergentes y facilitar su integración en el circuito profesional del arte gráfico.