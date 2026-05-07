La Oreja de Van Gogh actúará ante 30.000 fans este fin de semana en Bilbao con entradas agotadas para el sábado

Archivo - Cartel de la gira de La Oreja de Van Gogh, que vuelve a los escenarios con la celebración de su 30 aniversario - LA OREJA DE VAN GOGH - Archivo

BILBAO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Oreja de Van Gogh actuará este próximo fin de semana en el BEC de Barakaldo con entradas agotadas para el sábado y todavía disponibles las últimas para el domingo. Se espera que más de 30.000 personas pasen por el recinto vizcaíno durante estas dos jornadas inaugurales, según ha informado la organización.

La emblemática banda donostiarra llega este fin de semana a Bilbao con su esperado regreso a los escenarios con su gira 'Tantas cosas que contar'. Este fin de semana, el Bizkaia Arena -BEC! acogerá el inicio de el Tour con el que La Oreja de Van Gogh celebra tres décadas de éxitos que forman parte del ADN cultural de varias generaciones.

La apertura de las puertas el sábado será a las 20.00 horas, y 25 minutos más tarde, actuará como grupo invitado Veintiuno. El concierto de la mítica banda de San Sebastián comenzará a las 21.30 horas.

El domingo la apertura será a las 19.00 horas, con los mismos teloneros a las 19.25 horas, y la actuación de la Oreja de Van Gogh a las 20.30 horas. La organización recomienda acudir con antelación para evitar aglomeraciones en los controles de seguridad.

TRANSPORTE

Además, aconseja que se utilice el metro Bilbao. La estación Ansio (Línea 2) se encuentra a escasos metros de la entrada principal del BEC. El sábado el servicio del metropolitano funcionará de manera ininterrumpida durante toda la noche, mientras que el domingo el servicio habitual finalizará alrededor de las 23.30 horas.

Para vehículos privados, el BEC dispone de un parking subterráneo con capacidad para 4.000 vehículos, mientras que, si se va en autobuses interurbanos, existen líneas directas desde Vitoria-Gasteiz y otras localidades con servicios especiales de ida y vuelta para el evento.

Todavía quedan las últimas unidades de entradas para el domingo y se recomienda no adquirir entradas en plataformas de reventa no oficiales para evitar fraudes. Los menores de 16 años deberán ir acompañados de un progenitor o tutor legal, y mostrar la autorización correspondiente disponible en la web oficial del recinto.