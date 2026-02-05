El Orfeón Donostiarra regresa este fin de semana a Toulouse y Perpiñan (Francia) con obras de Francis Poulenc

Archivo - El Orfeón Donostiarra en la Philharmonie de París - CAROLINE DOUTRE - Archivo

SAN SEBASTIÁN 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Orfeón Donostiarra regresa este fin de semana a las localidades francesas de Toulouse y Perpiñan con un programa con obras de Francis Poulenc, en el marco de una colaboración artística de larga trayectoria con la Orchestre National du Capitole de Toulouse. Ambos conciertos estarán dirigidos por Josep Pons.

Las actuaciones se articularán en torno a dos de las obras corales "más significativas" del compositor francés Francis Poulenc, 'Gloria' y 'Stabat Mater'. El primero de los conciertos tendrá lugar el sábado a las ocho de la tarde en la Halle aux Grains de Toulouse. El director artístico del Orfeón Donostiarra, José Antonio Sainz de Alfaro, ha subrayado "el valor simbólico y musical de esta nueva colaboración".

Además, ha destacado el "exigente" programa de Francis Poulenc, compositor francés del siglo XX, que se repetirá el domingo a las 12.00 horas en la Scène nationale de Perpiñán.