El Orfeón Donostiarra se suma a la final de Copa con un vídeo en el que interpreta el himno de la Real Sociedad - ORFEÓN DONOSTIARRA

SAN SEBASTIÁN 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Orfeón Donostiarra ha querido sumarse al ambiente previo a la final de la final de la Copa del Rey, que se disputará este sábado en Sevilla, con la publicación de un vídeo en Instagram en el que sus voces interpretan el himno de la Real Sociedad "desde una propuesta creativa que conecta tradición, emoción y sentimiento de pertenencia".

Según ha explicado la agrupación coral, "la pieza se construye a desde la solemnidad que caracteriza al Orfeón como institución centenaria hacia la expresión más íntima y compartida del sentimiento txuri-urdin".

El vídeo se inicia en un contexto de ensayo, con los orfeonistas vestidos con su uniforme de concierto, interpretando el himno "desde la formalidad y el rigor musical que define" a la entidad. A medida que avanza la interpretación, se produce una transformación visual que revela camisetas de la Real Sociedad bajo las camisas, pañuelos y bufandas e incluso detalles como las medias txuri-urdin de una orfeonista.

La pieza muestra cómo el sentimiento hacia la Real Sociedad "forma parte de la identidad personal y colectiva de" quienes integran el Orfeón. El vídeo culmina en una imagen de "celebración compartida", en la que el conjunto coral "abandona la solemnidad inicial para sumarse a la energía y la ilusión de toda una afición".

La pieza ha sido difundida en redes sociales en colaboración con la Real Sociedad, con el objetivo de mostrar este apoyo colectivo en los días previos a la final.