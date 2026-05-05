El organista y profesor Floren Unzueta dona un órgano de tubos a la Escuela de Música Luis Aramburu de Vitoria

Floren Unzueta con el órgano donado - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El organista, sacerdote y profesor Floren Unzueta ha donado un órgano de tubos de estudio a la Escuela municipal de Música Luis Aramburu de Vitoria-Gasteiz, gracias a la cual se ofertan clases de órgano para el curso 2026-2027.

La propia escuela de música ha acogido este martes el acto de entrega con la participación de propio Unzueta y la concejala de Educación y Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, quien ha destacado que "este tipo de actos son los que fomentan la cultura, la hacen crecer y la democratizan".

"Unzueta ha dedicado su vida a la música, a interpretarla y a estudiarla. Ahora, gracias a su generosidad, la Escuela de Música Luis Aramburu y su alumnado podrá seguir con su legado, podrá estudiar y tocar este instrumento, contribuyendo así a la transmisión de la música antigua, a que perdure y se dé a conocer", ha explicado Díaz de Corcuera, en la presentación del instrumento.

Unzueta (Aramaio, 1941) se formó como sacerdote en el Seminario de Vitoria-Gasteiz y se fue de misionero a Ecuador. Cuando regresó, impartió clases de filosofía en la ikastola Ikasbidea y estudió órgano en el Conservatorio de Música Jesús Guridi, formación que le permitió ejercer como organista titular en la Catedral de Santa María y en la Iglesia de San Pedro.

Es reseñable también su labor de investigación en materia musical, donde ha realizado un gran trabajo de recogida, inventariado y digitalización de documentación que ha servido de base para la sustentación del nuevo Archivo de Patrimonio Musical de la Diócesis de Vitoria abierto en 2024. En este ámbito destaca su obra 'Armoniums' de la Diócesis de Vitoria, Treviño y Orduña.

Unzueta disponía del órgano en su propio domicilio, donde realiza su estudio. A lo largo de este curso y gracias al trabajo del organero local Iñaki Cantón, se ha procedido al desmontaje, traslado, montaje y afinación del instrumento en la que va a ser el aula de música antigua de la escuela. Este espacio, gracias a esta donación, albergará la nueva oferta de clases de órgano para el curso 2026-2027.