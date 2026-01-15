Oriol Pla, María Galiana y Ana Rujas estarán en la nueva temporada del Teatro Barakaldo

Archivo - Oriol Pla. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BILBAO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Barakaldo ofrecerá durante los próximos cuatro meses 26 espectáculos, entre ellos dos estrenos absolutos y siete estrenos en Euskadi. Oriol Pla, María Galiana y Ana Rujas serán algunos de los nombres que pasarán por el teatro vizcaíno, que en febrero iniciará su reforma.

La alcaldesa, Amaia del Campo, y la directora del teatro, Sonia Camara, han presentado este jueves la nueva programación, que comenzará el 7 febrero con 'Desobedientes 18/98', una obra recientemente estrenada por Tanttaka Teatroa y escrita por María Goiricelaya que aborda el tema de la desobediencia civil.

Al día siguiente, Projecte Nius estrenará en Euskadi su espectáculo 'Tunti Tapau', un concierto inmersivo dirigido a bebés de entre 0 y 18 meses en el que los espectadores pueden moverse e interactuar con la escenografía y los artistas.

El jueves 12 comenzará el Ciclo 360º con la música de Taracea, un quinteto especializado en música medieval y renacentista que presentará, por primera vez en Euskadi, su disco 'Desvíos a Santiago'. El día 14 llegará 'El Bar Nuestro de Cada Día', un monólogo musical en clave de humor con Antonio Romera, Chipi La Canalla, como maestro de ceremonias.

La programación de febrero incluirá también circo, el día 21, de la mano de Zen del Sur y su espectáculo 'Xpectro', una propuesta multidisciplinar que aborda el autismo y otras neurodivergencias. Un día después regresará el teatro con la presencia, por primera vez en Euskadi, de la compañía Eléctrico 28 con 'Komunumo'.

Con un reparto encabezado por Ana Rujas, el día 28 llegará al escenario del Teatro Barakaldo 'La otra bestia', un espectáculo "a medio camino entre el cine y el teatro" que narra la historia de un triángulo amoroso.

En marzo, el Ciclo 360º contará, el día 5, con un recital que llega de la mano del escritor Mikel Etxaburu, acompañado por un trío musical, y que está basado en su libro 'Manttalingo alaba'.

En vísperas del Día Internacional de la Mujer, el 7 de marzo, se podrá ver, por primera vez en Euskadi, 'Leonora', un acercamiento al universo de la pintora, escultora y escritora surrealista Leonora Carrington, escrito y dirigido por Alberto Conejero y protagonizado por Natalia Huarte.

El domingo 8 se ha programado el espectáculo infantil 'Epa Txiki!', un musical de versiones "locas" de los clásicos euskaldunes que pretende demostrar que "todos los estilos musicales del mundo tienen su origen en el folklore vasco", han explicado desde el Teatro Barakaldo.

El día 14 se ofrecerá el estreno absoluto de 'Esto es terror', una creación de la bailarina y actriz barakaldesa María Pizarro que presenta con su compañía PerpetÛa Vastarda. Se trata de una pieza de danza que "transita los códigos del cine de terror" y tiene como protagonista a una intérprete obsesionada con ese género.

El día 22 María Galiana protagonizará el estreno en Euskadi de 'Yo solo quiero irme a Francia', una obra que transcurre en "un insólito velatorio, en el que dos mujeres desconocidas descubren que están unidas por una herencia inesperada y una historia familiar llena de secretos".

'Blaubeeren' cerrará marzo, el día 28. Se trata de un espectáculo de gran formato dirigido por Sergio Peris-Mencheta y con un reparto coral en el que destacan intérpretes como Víctor Clavijo. La obra, que "reflexiona sobre la banalidad del mal", se inicia con la aparición de un álbum de fotos de la Segunda Guerra Mundial que muestra la vida cotidiana al lado de un campo de exterminio.

En abril, el día 10 llegará 'Pause', un proyecto encabezado por el músico Xabier Zeberio, que estará acompañado por una formación de seis intérpretes. El domingo 12 se pondrá en escena 'Escape Room', "una comedia de miedo en la que nada es lo que parece", han avanzado desde el teatro.

El Ciclo 360º ofrecerá el día 16 'Viva!', un espectáculo de teatro de objetos de La Loquace Compagnie que narra un feminicidio cometido en plena dictadura franquista. Dos días después se programará 'Travy', un homenaje a la familia Pla-Solina que dirige e interpreta, junto a sus padres y hermana, Oriol Pla, según ha recordado la alcaldesa de Barakaldo, "flamante ganador del Premio Emmy Internacional a mejor actor".

El día 19 la gira de Go!azen 12.0 recalará en el Teatro Barakaldo y los días 23 y 24 se estrenará 'Egin Bedi Zure Nah-Ia', una pieza dirigida por el coreógrafo Asier Zabaleta que significará el trabajo de fin de grado del alumnado de 4º curso de Danza de Dantzerti, la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi.

El primer espectáculo de mayo, el día 2, será 'Hegoak', de Kulunka Teatro, "un viaje musical y emocional por canciones conocidas" que incluye breves textos de autores como Pessoa, Galeano o Lorca y anécdotas ligadas a las canciones y sus autores.

El día 9 llegará la comedia de Tanttaka Teatroa 'Heisenberg', un texto de Simon Stephens que pretende mostrar "lo insegura y cómica que puede ser la conexión entre los seres humanos" y que se representará en euskera. La siguiente propuesta, el día 17, será 'Atearen bestaldean', un espectáculo para todos los públicos de Hika Teatroa que habla de la capacidad de superar situaciones adversas.

El día 23, en una nueva edición de Dantza Gaua, se podrán ver dos piezas cortas, 'La nueva bestia', de Laura Morales, y 'Jarana', de la Compañía Laia Santanach.

El "multipremiado" espectáculo 'Saeta' de Javier Aranda cerrará temporada el día 30. "Una propuesta con títeres que nos habla de la fragilidad de la vida y del poder transformador de la representación", ha explicado Sonia Camara.

REFORMA DEL TEATRO

Durante la presentación, la alcaldesa de Barakaldo ha recordado la próxima reforma de las instalaciones del teatro, cuyo comienzo está previsto para mayo y que obligará a trasladar todos los espectáculos a la Sala 2 desde esa fecha y alterará el calendario de algunos eventos.

"Pero va a suponer una mejora muy importante en las prestaciones de Barakaldo Antzokia, que continuará con su vocación de ser un referente cultural para Bizkaia", ha subrayado Amaia Del Campo.

Según ha explicado, la cuota de los Amigos y Amigas del Teatro "este año cubrirá 15 meses, en lugar de los 12 habituales" con el objetivo de "premiar su fidelidad" y que no se vean afectados por "la pequeña reducción en el número de espectáculos previstos" debido a la reforma.