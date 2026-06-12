Orquesta Mondragón, Lia Kali, Malmö, Aurora Beltrán y Sanguijuelas del Guadiana actuarán en la Aste Nagusia donostiarra

Presentación del cartel y los conciertos de Sagüés de Semana Grande. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los grupos Orquesta Mondragón, Lia Kali, Malmö, Aurora Beltrán y Nat Simons, Veintiuno, Etzakit, Sanguijuelas del Guadiana y Süne actuarán en el escenario de Sagüés de la Aste Nagusia de San Sebastián de este año, que se celebrará del 8 al 15 de agosto y que ya tiene cartel firmado por la ilustradora Paula Estévez.

En rueda de prensa en el Consistorio donostiarra, la edil de Cultura, Ana López, acompañada de Estévez, ha presentado esta programación con ocho días de opciones "para todos" los públicos, con música vasca, nacional, presencia de mujeres e intergeneracional.

López ha destacado que el programa se ha trabajado para "atraer a diferentes públicos, con amplia variedad de estilos y sonidos, y con mucho dinamismo, frescura y humor", pero también con la presencia de "artistas consagrados" que ha esperado "llenen" Sagüés.

En cuanto al cartel de la Semana Grande 2026, Estévez ha explicado que ha buscado que sea "atemporal" y se ha inspirado en los carteles "clásicos de entre 1920 y 1950" que anunciaban eventos en la ciudad, sin renunciar a la "modernidad" y, además, haciendo referencia a "personajes típicos" y espacios "conocidos" de la ciudad, al tiempo que ha querido representar "la diversidad" de la capital guipuzcoana.

En cuanto a los conciertos, el día 8 de agosto pasará por Sagüés el grupo de Toledo Veintiuno con su mezcla de rock alternativo, indie rock e indie; al día siguiente actuarán las rockeras Nat Simons y Aurora Beltrán. El día 10 de agosto se subirán al escenario la banda extremeña Sanguijuelas del Guadiana, que mezclan rock, pop, música electrónica.

El 11 de agosto será el turno de la Oquesta Mondragón, que diez años después de llenar hasta la plaza Constitución para celebrar su 40 aniversario, celebrará en Sagüés sus medio siglo de trayectoria.

El 12 de agosto los catalanes Malmö harán sonar su pop-rock, mientras que el 13 de agosto Süne, la propuesta que fusiona la trikitixa y a música electrónica de Josune Arakistain, será la encargada de amenizar la velada.

La víspera del Día de la Virgen, el 14 de agosto, será el turno de la catalana Lia Kali que traerá a Sagüés una mezcla de estilos como el soul, el reggae, la rumba, el jazz, el trap y el hip hop. El día 15 se subirá al escenario Etzakit, la banda triki pop hernaniarra encabezada por Xabier Solano.