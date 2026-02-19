La Orquesta Sinfónica de Musikene actuará el sábado en San Sebastián

Archivo - Músicos De Musikene - MUSIKENE - Archivo

SAN SEBASTIÁN 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Orquestra Sinfonikoa del Centro Superior de Música del País Vasco, Musikene, ofrecerá un concierto, con invitación, este sábado en el auditorio del citado centro, bajo la dirección del maestro George Pehlivanian y con el violinista y alumno de Musikene Josep Alborch como solista.

El concierto comenzará a las siete de la tarde y las invitaciones podrán recogerse el sábado a partir de las 17.30 horas en el hall de Musikene. La orquesta interpretará el Adagio de 'Spartacus' de Aram Khachaturian; el 'Concierto para violín número 2 en Sol menor Op. 63' de Serguéi Prokofiev; y las Suites 1 y 2 de 'Romeo y Julieta' del mismo autor.

Durante esta semana, el alumnado trabaja este repertorio en sesiones intensivas junto al director invitado, en un proceso que les permite profundizar en la experiencia orquestal desde una perspectiva profesional. El concierto representa la culminación de este trabajo conjunto y ofrece al público la oportunidad de conocer el resultado artístico.