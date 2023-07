Ortuzar defiende que PNV "nunca se ha separado ni un milímetro" de la defensa de la democracia y derechos humanos

Esteban lamenta el "fracaso" de la reforma de ley mordaza y trabajará para que "no se toque un ápice de la ley de memoria democrática"



SAN SEBASTIÁN, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

EL presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha remarcado que la formación jeltzale, por muy "duras y complejas que hayan sido las circunstancias", no se ha "separado un milímetro de la defensa de la democracia, de la defensa de los valores humanos y de la defensa de todos los derechos humanos para todas las personas y para todos los pueblos del mundo".

En un acto electoral en la localidad guipuzcoana de Tolosa, en el que también ha tomado la palabra el cabeza de lista al Congreso por Bizkaia y portavoz del Grupo Vasco, Aitor Esteban, ha ensalzado la figura del que fuera presidente del partido jeltzale Jesús Insausti 'Uzturre', al que ha recordado como un "activista de los derechos humanos, internacionalista y demócrata convencido".

Así, Ortuzar ha incidido en que el PNV "siempre ha estado indisolublemente unido a la defensa de los derechos humanos" y, según ha remarcado, "nunca hemos dudado, ni en los peores momentos, ni en los momentos más complicados".

Por su parte, Aitor Esteban también ha resaltado que la formación jeltzale "siempre ha estado defendiendo los derechos civiles y democráticos", y ha destacado que esa defensa "empieza por una defensa de nuestro pueblo como nación, a defenderlo cada día en Madrid". "Lo vamos a seguir haciendo porque eso tiene que reflejarse en todos los ámbitos", ha afirmado.

En ese sentido, ha incidido en el uso del euskera, "que podamos hacer de manera libre, sin mediatizar, sin obligarnos a utilizar otra lengua o a tener que utilizar la nuestra junto con otra, como hemos visto por parte del Tribunal Constitucional".

Asimismo, ha asegurado que "este pueblo ha pasado por momentos muy, muy complicados a lo largo de su historia" y el PNV "ha liderado la defensa de los derechos humanos". "Defendemos siempre los valores de solidaridad y la dignidad de la persona y otros no pueden decir lo mismo", ha subrayado.

VÍCTIMAS

De este modo, ha hecho una mención especial a las víctimas de la violencia y ha tenido un recuerdo, de una manera específica para Miguel Ángel Blanco, porque este miércoles se cumplen 26 años desde que ETA "le asesinó de un tiro en la nuca, de ese hecho cruel, absolutamente incomprensible".

"Le tenemos a él y a otras víctimas siempre en la memoria y, por encima de ideologías, de lo que unos y otros pensemos, que sean nuestros ideales, por encima de todo eso siempre tienen que estar los derechos humanos y la democracia", ha sostenido.

Esteban también se ha referido a la violencia machista y ha querido recordar a las 27 mujeres que han sido asesinadas en el Estado este año, dos de ellas en Euskadi. Así, ha expresado la solidaridad del PNV con sus amigos y sus familias y el compromiso de "combatir de todas las maneras que tengamos esta violencia machista".

Además, ha señalado que el PNV defiende "los derechos desde fuera de las fronteras del Estado" y ha recordado la solidaridad mostrada al pueblo saharaui, su posición "clara" ante la violencia y la invasión en Ucrania, o ante la situación en Siria, Nicaragua, Guinea Ecuatorial, entre otras.

LEY MORDAZA

El portavoz del Grupo Vasco ha asegurado que uno de los "puntales" del trabajo del PNV ha sido sobre la conocida como 'Ley Mordaza' y ha remarcado que "fue nuestra iniciativa y no la de nadie más la que puso a trabajar al Congreso de los Diputados para modificarla".

"Hemos tenido un protagonismo indudable cambiarla y avanzamos mucho y el 60% de la ley habría quedado modificado buscando un equilibrio un verdadero equilibrio entre seguridad y libertad. Conseguimos muchísimas garantías para ejercer el derecho de reunión, el derecho de manifestación y también el derecho para poder informar de la prensa", ha explicado.

Sin embargo, ha lamentado que "fracasó el intento en el último momento", a pesar de haber un consenso bastante amplio, "por EH Bildu y Esquerra, por su todo o nada, con excusas extrañas intentando introducir en la ley cosas que ni siquiera estaban en la ley".

"En vez de haber conseguido un avance, que quizás no a todo el mundo le hubiera satisfecho al cien por cien, pero un avance y un equilibrio mayor entre libertad y seguridad, lo que han conseguido con su actitud es que la ley del PP sigue en vigor y eso es un gran fracaso de esta legislatura y de ese denominado bloque de izquierdas", ha lamentado al tiempo que ha subrayado que "desde luego no habrá sido por el PNV", porque la formación jeltzale "puso toda la carne en el asador para que se modificara".

"Y por cierto, de este tema no hay nada en el programa del PSOE para estas próximas elecciones, pero aviso, nosotros, desde luego, sí que lo vamos a plantear", ha advertido.

En su opinión, "la memoria fortalece la democracia". En ese sentido, ha remarcado que el "liderazgo" en la modificación de la ley de secretos oficiales "lo ha llevado siempre" el PNV, al tiempo que ha lamentado que "seguimos con una ley franquista en la que parece se ocultan cosas que en otros países ya estarían desclasificadas hace muchísimo tiempo".

A su juicio, "esto no es aceptable y hay que modificar la ley". Tras apuntar que cada vez que lo presentan el PNV "nadie se atreve a decir que no", ha criticado que "luego lo meten en un cajón y no se acaba se acaba de tramitar" y que el PSOE no haya presentado el proyecto de ley "como prometió".

También ha citado el caso 'Pegasus' y la reforma del CNI para denunciar que "la mayoría del gobierno se ha cargado" la propuesta jeltzale. "No quiso tramitarla, no quieren saber nada de estos temas y nosotros creemos que son muy importantes".

MIGRACIÓN

En materia de migración y asilo, el PNV abogamos por una política europea y por garantizar los derechos y ha subrayado que lo que ocurrió en Melilla "fue una auténtica vergüenza". Por ello, ha instado a "posibilitar que la gente que pueda solicitar el asilo, porque hoy en día la teoría está en la ley, pero luego la ley no expone cuáles son los caminos para poder solicitarlo, y eso lo tenemos que abrir".

Asimismo, Aitor Esteban ha asegurado que el PNV pretende que "no se toque un ápice de la ley de memoria democrática y que se lleve a cumplimiento lo que ahí se dice", para finalizar insistiendo en que el partido jeltzale "ha llevado el liderazgo en materia de derechos humanos en estas últimas legislaturas".