Osakidetza abrirá la inscripción en las listas de contratación temporal de la especialidad de Enfermería Pediátrica

Reunión celebrada este martes por la Mesa Sectorial de Osakidetza - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza ha acordado abrir la inscripción en las listas de contratación temporal de la especialidad de Enfermería Pediátrica, tanto en el ámbito de Atención Primaria como en el ámbito hospitalario. Esta decisión se ha adoptado tras la negociación mantenida con los sindicatos a lo largo del mes de mayo, negociación que se ha materializado en un acuerdo con SATSE durante la sesión celebrada este lunes en el seno de la Mesa Sectorial, en la que además se ha presentado el calendario de negociación del segundo semestre del año, según ha informado el Departamento de Salud en un comunicado.

La apertura de listas de contratación en la categoría de Enfermera/o Especialista en Pediatría permitirá reforzar la cobertura asistencial en áreas pediátricas, en un contexto de creciente demanda y especialización.

Además, esta medida cobra especial importancia en el despliegue de Haursare, la red para atender a niños, niñas y adolescentes con enfermedades graves y complejas. La medida se aplicará mediante una resolución en la que se establece que podrán inscribirse en estas listas las personas que cuenten con la Diplomatura o Grado en Enfermería, así como con la titulación oficial de especialista en Enfermería Pediátrica.

Al tratarse de un nuevo puesto funcional y no haber una OPE de referencia para la categoría de Osakidetza, se tendrá en cuenta el perfil lingüístico acreditado. El criterio de desempate será el tiempo trabajado en Unidades de Atención Pediátrica, como neonatología, cuidados intensivos pediátricos, hospitalización infantil, urgencias pediátricas, consultas externas o atención primaria pediátrica.

La lista estará abierta con carácter permanente y la solicitud deberá realizarse a través de la página web de listas de contratación temporal de Osakidetza.

El Servicio vasco de Salud ha subrayado que esta medida "refuerza la capacidad de respuesta del sistema sanitario vasco en un ámbito asistencial esencial, garantizando la disponibilidad de profesionales altamente cualificados para la atención pediátrica".

CALENDARIO DE NEGOCIACIÓN

Además, en la Mesa Sectorial celebrada este lunes se ha presentado el calendario de negociación del segundo semestre del año, que incluye temas como el nuevo decreto de puestos funcionales, la OPE de Difícil Cobertura, la OPE específica de personas con discapacidad intelectual o el acuerdo de condiciones laborales.

Osakidetza ha subrayado que mantiene "una voluntad real de diálogo, escucha y negociación para seguir acordando mejoras en las condiciones laborales de las y de los trabajadores del Servicio Vasco de Salud, que recojan la realidad actual del sistema sanitario".

En este sentido, ha recordado que en la última legislatura se ha llevado a cabo un proceso de estabilización "sin precedentes", reduciendo a las tasas de interinidad hasta el 3,75%, gracias a la consolidación de 11.000 plazas, sin contar con la OPE 23-24-25, cuyos primeros exámenes se celebraron los pasados días 19, 20 y 21 de junio, y en el que se ofertan otras 5.425 plazas.

En los últimos siete años la plantilla de Osakidetza ha aumentado en un 26%, y en las categorías sanitarias, un 73%. Otros "logros destacados" son la euskaldunización de la plantilla, con un 60% de profesionales con perfil acreditado, planes de igualdad consolidados, convocatorias anuales de desarrollo profesional, protocolos de acoso sexual en el trabajo, así como de un protocolo de agresiones a profesionales que es referencia en el Estado, "avanzando a un entorno más seguro, igualitario y respetuoso", según ha destacado el Departamento.