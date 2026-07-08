Osakidetza adjudica el proyecto de construcción del nuevo centro de salud de Laguardia (Álava)

El espacio destinado a la nueva edificación multiplicará por seis el espacio actual - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud y Osakidetza han adjudicado el proyecto de construcción del nuevo centro de salud de Laguardia, que contempla la edificación de un inmueble de tres plantas con una superficie total prevista de 1.580 metros cuadrados. Osakidetza prevé que el nuevo centro entre en funcionamiento en 2029, tras un periodo de ejecución de 42 meses y una inversión total de cuatro millones de euros.

El espacio destinado a la nueva edificación multiplicará por seis el espacio actual y ofrecerá atención sanitaria a la población de Laguardia y pueblos cercanos, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

El nuevo centro de salud distribuirá sus espacios en dos consultas de Medicina de Familia, una consulta para el Medico/a Interno/a Residente (MIR), tres consultas de Enfermería, una consulta de Pediatría, una consulta de enfermería pediátrica, una sala de lactancia, una consulta de Ondontología, una consulta de higienista dental, una consulta de Optometría, y una sala de extracciones, así como varias consultas adicionales y salas de uso polivalente.

Osakidetza prevé que el nuevo centro entre en funcionamiento en 2029, tras un periodo de ejecución de 42 meses y una inversión total de cuatro millones de euros. Durante los próximos meses se llevará a cabo la redacción del proyecto de construcción; posteriormente se iniciarán las obras de edificación; y, finalmente, se procederá a dotar a la infraestructura del equipamiento necesario para su puesta en marcha.

El nuevo edificio se ubicará en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Laguardia en la zona de La Barbacana. En su diseño se ha priorizado un acceso peatonal que facilite la entrada desde la zona histórica de la localidad.

El proyecto de construcción será elaborado por la firma bilbaína JAAM arquitectos especializada en proyectos públicos y con una amplia trayectoria en el entorno, donde ha desarrollado iniciativas para instituciones como la Euskal Herriko Unibertsitatea o los ayuntamientos de Bilbao, Getxo, Leioa y Sopuerta.

NUEVOS SERVICIOS Y MÁS PROFESIONALES

El nuevo centro de salud permitirá incorporar nuevos servicios, como el de pediatría y ofrecer, como cabecera sanitaria de zona, atención en especialidades como odontología, optometría o fisioterapia a los municipios de su área de referencia.

Asimismo, el centro de salud de Laguardia prevé incrementar el número de profesionales sanitarios. Para ello, se ha elaborado un plan funcional que contempla aumentar su actual dotación de personal hasta alcanzar un total de 15 profesionales dedicados a la atención sanitaria en la zona.