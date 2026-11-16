Osakidetza afirma que el inicio de la epidemia anual de gripe está "cerca" tras registrar 163 casos en la última semana

La vacunación es la medida más eficaz para prevenir complicaciones y fallecimientos asociados a la gripe - OSAKIDETZA

VITORIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza ha detectado en la última semana 163 casos de gripe en Atención Primaria, y la incidencia semanal del virus se sitúa en 7,35 casos por cada 100.000 habitantes, lo que indica que "empieza a haber señales de que se acerca el inicio de la epidemia anual de gripe", según ha constatado el Servicio Vasco de Salud.

Con la llegada del periodo de mayor circulación del virus, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que "no baje la guardia y se sume a la vacunación", especialmente las personas de los grupos recomendados que todavía no lo han hecho, y sobre todo, los menores de 5 años.

El Departamento de Salud ha explicado, a través de un comunicado, que la situación epidemiológica es más favorable que la registrada en campañas anteriores, y ha destacado que esto supone "un logro que es reflejo del esfuerzo colectivo y de que la vacunación es la mejor herramienta para mantener esta buena trayectoria".

Además, ha afirmado que el hecho de que el hecho de que el virus circule cada vez más, "no es motivo de alarma, sino un recordatorio de que aún estamos a tiempo de protegernos".

Desde el inicio de la campaña, Osakidetza ha administrado 510.809 de la vacuna de la gripe, de las cuales 40.799 corresponden a población infantil y 3.070 a mujeres embarazadas, y 299.000 dosis frente a la covid-19. Este ritmo ha sido posible, en parte, gracias a la buena respuesta de los centros especiales de vacunación, que entre el 19 de octubre y el 1 de noviembre permitieron vacunarse sin cita previa y atendieron a más de 43.000 personas en solo dos semanas.

Álava es el territorio que, hasta el momento, cuenta con una ligera menor cobertura de vacunación frente a la gripe entre las personas de 60 años o más: un 49,2 %, frente al 53,1% de Bizkaia y el 52,1% de Gipuzkoa.

EPIDEMIA

Durante la última semana se han diagnosticado 163 casos de gripe en Atención Primaria; y la incidencia semanal se mantiene en 7,35 casos por cada 100.000 habitantes, lo que indica que empieza a haber señales de que se acerca el inicio de la epidemia anual de gripe, aunque sin alcanzar niveles epidémicos aún.

Bizkaia presenta la incidencia más alta (10,90), seguida de Gipuzkoa (4,00) y Araba (2,37). En lo que va de temporada se han registrado 1.252 casos de gripe en Atención Primaria: 843 en Bizkaia, 321 en Gipuzkoa y 88 en Araba. De ellos, 832 corresponden a personas de entre 20 y 64 años, lo que refleja que el virus circula de forma significativa entre la población activa.

En los servicios de urgencias hospitalarias, la incidencia semanal de gripe ha pasado de 4,78 a 6,40 casos por cada 100.000 habitantes en la última semana, y las personas de 65 años o más son las que más acuden a urgencias por este motivo. Durante la última semana, 30 personas han requerido ingreso hospitalario por gripe, la cifra semanal más alta de la temporada, y el total asciende a 173 desde el inicio de la temporada. Actualmente hay 28 personas hospitalizadas por esta causa.

COVID

En el caso de la covid-19, se han diagnosticado 108 casos durante la última semana. En lo que va de temporada se han registrado 2.742 casos y 542 ingresos hospitalarios, y actualmente hay 23 personas hospitalizadas por esta causa.

Desde el pasado 2 de noviembre, la vacunación frente a la gripe está abierta a toda la ciudadanía, pertenezca o no a los grupos recomendados, por lo que el Departamento de Salud y Osakidetza animan también a la población activa a vacunarse para protegerse y proteger a su entorno. La cita se puede pedir en el centro de salud, en la web o la app de Osakidetza o en el teléfono 900 20 30 50.

La vacuna alcanza su máxima protección aproximadamente dos semanas después de su administración y, en los dos últimos años, el mayor número de casos e ingresos por gripe se registró entre diciembre y enero.

La vacunación es la medida más eficaz para prevenir complicaciones y fallecimientos asociados a la gripe, y se aconseja especialmente a las personas de 60 años o más, a quienes padecen enfermedades crónicas, a las mujeres embarazadas y a los niños y niñas de entre seis meses y cinco años.

Para reducir el contagio de los virus respiratorios, el Departamento de Salud y Osakidetza han recordado la importancia de mantener la higiene de manos, ventilar con regularidad los espacios cerrados, evitar salir de casa si hay síntomas y utilizar mascarilla cuando sea necesario para proteger a las personas más vulnerables.