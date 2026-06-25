Osakidetza alcanza los 100 trasplantes renales en el primer semestre del año en el Hospital de Cruces

Osakidetza alcanza los 100 trasplantes renales en el primer semestre del año - IREKIA

SAN SEBASTIÁN 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza ha alcanzado estos días los 100 trasplantes renales en lo que va de año en el Hospital Universitario Cruces, una "cifra de record" especialmente significativa por haberse conseguido en el primer semestre y, además, en el momento más temprano registrado hasta la fecha, lo que pone de relieve "la elevada actividad del programa y su consolidación como referente en trasplante renal".

Desde el Departamento vasco de Salud han destacado que este hito "refleja la fortaleza del programa y la capacidad organizativa de Osakidetza", así como "la coordinación de un equipo multidisciplinar altamente especializado" y de una red asistencial que implica a profesionales de distintos hospitales de Euskadi en todas las fases del proceso, desde la donación hasta el trasplante.

En la última década, el programa de trasplante renal de Osakidetza en el Hospital Universitario Cruces ha mantenido una actividad sostenida, con una media anual en torno a los 150 trasplantes. En concreto, en los últimos diez años se han registrado cifras que oscilan entre los 143 y los 178 trasplantes anuales.

En esa línea, han señalado que el logro alcanzado responde, por un lado, al esfuerzo de coordinación de un gran número de profesionales implicados en un proceso de "alta complejidad" y, por otro, al alto nivel de donación, "sustentado en la solidaridad de la sociedad vasca".

"Cada trasplante es posible gracias a la generosidad de personas donantes, tanto en vida como tras el fallecimiento, en un proceso que requiere una organización y protocolización muy exigentes", han añadido.

El Hospital Universitario Cruces realiza trasplantes tanto de donante fallecido como de donante vivo, incluyendo modalidades complejas, lo que permite dar respuesta a casos de alta complejidad y a una demanda creciente. El trasplante renal constituye, en muchos casos, la mejor alternativa terapéutica para las personas con enfermedad renal avanzada, ya que mejora de forma significativa su calidad y esperanza de vida frente a la diálisis.

Del total de trasplantes realizados en lo que va de año, seis han sido de donante vivo, una modalidad que permite, en muchos casos, evitar o reducir el tiempo en diálisis y cuatro trasplantes pediátricos, ya que el Hospital Universitario Cruces está acreditado por el Ministerio de Sanidad como Centro, Servicio y Unidad de Referencia (CSUR) en trasplante renal infantil.

En paralelo, el Hospital Universitario Cruces mantiene una elevada actividad en trasplante hepático, con una media anual de entre 70 y 75 intervenciones. Desde el inicio del programa el 1 de febrero de 1996, el centro se aproxima a los 2.000 trasplantes hepáticos y suma ya 34 en lo que va de año, el último realizado este pasado miércoles.