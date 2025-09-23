Osakidetza ampliará el cribado de cáncer de mama en Euskadi a los 48 años

Visita a las obras del la nueva Unidad de Prontoterapia en San Sebastián - JOSE IGNACIO UNANUE

SAN SEBASTIÁN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza extenderá el programa de cribado de cáncer de mama a todas las mujeres de entre 48 y 69 años, rebajando en dos años la edad de participación (actualmente la primera prueba se realiza a los 50 años).

Gracias a este programa de cribado poblacional en el que participa el 80% de la población diana y a los tratamientos personalizados en cáncer de mama, la supervivencia ante este tipo de tumor se sitúa en un 88% a cinco años, mejorando tanto los resultados clínicos como la calidad de vida de las pacientes.

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha anunciado esta mañana la rebaja de la edad mínima para participar en el programa, argumentando que "la prevención y tratamiento del cáncer es nuestra prioridad".

En el transcurso de una visita a las obras de construcción de nuevo edificio que albergará la nueva Unidad de Protonterapia para el tratamiento del cáncer en Euskadi en el complejo sanitario del Hospital Donostia, acompañado por el consejero consejero de Salud, Alberto Martínez, y de la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, el Lehendakari ha situado la lucha contra el cáncer como una "prioridad estratégica de país".

El programa de cribado de cáncer de mama ha realizado más de 2,5 millones de exploraciones desde 1995, logrando diagnosticar cerca de 13.000 tumores, en el 84% de los casos fue posible realizar un tratamiento conservador.

En 2024 se han detectado 715 cánceres, la mayoría en estadios muy precoces y buen pronóstico, en mujeres de entre 50 y 69 años, y en mujeres entre 40 y 49 años con antecedentes familiares de cáncer de mama de primer grado.

Esta circunstancia y la evidencia de los datos -cáncer más extendido en mujeres-, ha llevado a tomar la decisión de rebajar a 48 años la edad del primer cribado de mama en mujeres sin antecedentes, una decisión que "viene a reforzar las políticas de prevención y detección precoz", han destacado desde el ejecutivo vasco.