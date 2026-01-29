Osakidetza analiza 49 casos potenciales de personas vacunadas de tetravalente y 29 de triple vírica caducadas

El consejero de Salud del Gobierno vasco, Alberto Martínez, junto con la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao - EUROPA PRESS
BILBAO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Servicio vasco de Salud-Osakidetza está analizando 49 casos potenciales de personas que habrían sido inoculadas con la vacuna 'tetravalente' y 29 de 'triple vírica' caducadas. En todo caso, no existe riesgo de efectos adversos para la salud de las personas afectadas.
Así lo ha dado conocer en rueda de prensa en Bilbao el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, en su comparecencia para ofrecer los últimos datos del caso de la vacuna hexavalente caducada inoculada, en su mayoría, a bebés, por lo que una treintena de personas tendrán que recibir una nueva dosis.
Según ha explicado Martínez, la investigación sobre la vacuna hexavalente ha permitido tener conocimiento de tres casos de uso de vacuna caducada, que no habían sido comunicados internamente. La primera incidencia ha sido en la OSI-Basurto, vinculada directamente a la vacuna hexavalente, realizada en el mes de noviembre.
Ha habido una segunda incidencia, conocida a través de una madre relacionada, con otra vacuna tetravalente de (difteria, tétanos, tosferina y polio), una vacuna que se administra a los cuatro años, y una tercera incidencia comunicada esta mañana por la unidad de farmacia de una OSI con la 'triple vírica' (sarampión, rubeola y parotiditis).
Cotejando los datos de salud pública con Osakidetza, se ha identificado un número de pacientes potenciales para el caso de la tetravalente, por lo que se van a analizar caso por caso 49 casos potenciales y un caso, el de la triple vírica, comunicado por una unidad de farmacia, en el que potencialmente podría haber, cruzando los datos, 29 casos potenciales. También en estos casos, al igual que sucedería en la hexavalente, no existe riesgo de efectos adversos en las personas afectadas.
En todo caso, se están analizando caso a caso para valorar la necesidad de una revacunación. "Seguimos en la obtención de más datos para proceder de forma inminente. Hoy mismo, a la tarde, se emitirá desde la Salud Pública una recomendación de actuación para estos casos", ha agregado Martínez.