Osakidetza anuncia un paquete de medidas para agilizar la Atención Primaria y atender el 90% de las citas en 48 horas

Osakidetza ha puesto en marcha el Plan de Gestión y Objetivos de Atención Primaria 2026

El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza pondrá en marcha en los próximos meses diversas medidas para facilitar el acceso a los centros de salud, con el objetivo de que el 90% de las citas se atiendan en menos de 48 horas.

Osakidetza ha puesto en marcha el 'Plan de Gestión y Objetivos de Atención Primaria 2026', que ha sido presentado en Agurain-Salvatierra (Álava) por el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, junto con la directora general, Lore Bilbao, y el director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza, Koldo Berganzo.

A través de este plan se pretende mejorar la accesibilidad a los centros de salud y reforzar el liderazgo clínico y organizativo, para ofrecer una atención más eficiente y coordinada. El objetivo general es que el 90% de las personas obtengan cita en menos de 48 horas y que ninguna espere más de 5 días.

Las medidas a corto plazo se implementarán en este primer semestre. En esta fase se introducirán mejoras orientadas a reducir tiempos de espera y hacer más fácil la gestión de las citas. De esa forma, se creará un nuevo cuadro de mando de Atención Primaria, que permitirá monitorizar en tiempo real las demoras, accesibilidad y actividad en cada centro.

Además, se pondrá en marcha un vehículo de apoyo itinerante con médica/o de área que reforzará aquellas zonas con congestión asistencial y problemas de accesibilidad haciendo consultas de pacientes indemorables o en domicilios.

También se trabajará en el ámbito de la "humanización y desburocratización". En este caso se pondrá en marcha una prueba piloto de transcripción de voz en consulta de Atención Primaria. El objetivo es reducir carga administrativa y mejorar la calidad del registro clínico, además de la relación profesional sanitario/paciente.

PRÓRROGA AUTOMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

También se aplicará la prórroga automática de la prescripción de tratamientos crónicos hasta 5 años, evitando desplazamientos innecesarios al centro de salud. A su vez, se habilitará un nuevo sistema de cita web más simple e intuitivo, accesible también con el DNI. Este sistema permitirá pedir o modificar una cita médica o administrativa desde cualquier dispositivo.

Por otra parte, se prevé la implantación de Whatsapp como canal de comunicación con el ciudadano o ciudadana, que incorporará al inicio servicios como campañas de vacunación, cambios en algunos servicios por diferentes motivos, caídas del sistema que afectan a solicitud de citas, e incluso noticias sobre OPE. Para ello, Osakidetza desarrollará una campaña a través de SMS para que las personas den su consentimiento y puedan recibir comunicaciones a través de este canal.

Otra de las novedades será la creación de Nuevos servicios en la 'Carpeta de Salud', herramienta desde la que la ciudadanía puede consultar su historia clínica, de forma que una persona pueda solicitar y descargar en su ordenador o dispositivo móvil las pruebas diagnósticas con imagen, tales como radiografías, resonancias, TAC, escáneres o mamografías.

Asimismo, se procederá a la separación de las citas médicas y administrativas para agilizar la atención y destinar los recursos adecuadamente. También se aplicará un refuerzo del personal administrativo, que recibirá nueva formación y herramientas para resolver citas y llamadas de manera más directa.

A su vez, se crearán nuevos puestos de coordinación clínica en la subdirección de Atención Primaria, con profesionales dedicados a garantizar la accesibilidad y la continuidad asistencial en cada comarca. Osakidetza también incorporará psicólogos generales o sanitarios en Atención Primaria.

Martínez ha indicado que con estas medidas "se espera una mejora inmediata en la experiencia del paciente, menos esperas, mejor organización interna y respuesta más rápida ante la demanda asistencial".

MEDIDAS A MEDIO PLAZO

Durante el segundo semestre del año, las acciones se centrarán en consolidar el modelo y automatizar procesos, combinando innovación digital con una atención más personalizada. De esa forma, se aplicarán más cambios en el sistema cita web, que permitirán anular o modificar la cita con facilidad.

Asimismo, se ofrecerá la posibilidad de solicitud de analíticas y recogida de material a través de la web (además se incluirá el QR para evitar el soporte en papel del paciente) y se desplegará la iniciativa 'Erantzunak', que mejora la resolución administrativa encontrando una solución para cada contacto.

Osakidetza pondrá en marcha un 'Asistente virtual de salud', destinado a realizar seguimiento proactivo de personas con enfermedades crónicas. También se llevará a cabo una prueba piloto de telemonitorización del paciente crónico frágil con apoyo de asistente virtual inteligente. El objetivo es anticipar descompensaciones y reducir ingresos evitables.

A su vez, se procederá a la integración progresiva de circuitos entre canales digitales (cita web, teléfono y Carpeta de Salud), garantizando equidad y facilidad de uso. También se desarrollará un pilotaje para la incorporación del triaje de enfermería para consultas indemorables en formato mixto (presencial y telefónico).

La tercera fase del plan se aplicará en 2027 y busca consolidar definitivamente el nuevo modelo de acceso y liderazgo clínico, integrando todas las herramientas digitales con una gestión basada en datos.

Con ese fin, se implantará un asistente virtual sanitario y nuevas opciones de contacto digital (app, mensajería, videollamada). Habrá un canal de relación con la ciudadanía vía whatsapp, a través del que se podrá gestionar un recordatorio de citas.

Un 'bot' en WhatsApp se encargará de la gestión de inasistencias y cancelaciones en consultas, con el objetivo de reducir inasistencias y liberar agenda asistencial. Asimismo, se introducirán videoconsultas para facilitar el seguimiento de personas con movilidad reducida, residentes en zonas rurales o con tratamientos crónicos.

Otra medida será la evaluación global del sistema y su impacto en tiempos, calidad asistencial y satisfacción ciudadana. También habrá una línea formativa para el personal sanitario, centrada en liderazgo clínico, comunicación, competencias digitales y herramientas de gestión.

Por otra parte, se prevé una ampliación de servicios en Atención Primaria, con la incorporación de optometristas y trabajadores sociales, cirugía menor y más pruebas diagnósticas desde los propios centros de salud.

Con el fin de mejorar la asistencia que se presta en ámbito rural, como en la Llanada alavesa, se tomarán algunas medidas como el refuerzo asistencial móvil (vehículo de apoyo itinerante con médico de área), que permitirá que profesionales acudan a domicilios cuando la atención es indemorable o en los casos de rebosamiento.

Junto con estas medidas, Osakidetza convocará este año una nueva OPE de Difícil Cobertura, con la novedad de que incluirá también especialidades para los hospitales comarcales y la permanencia en la plaza de un mínimo de dos años.