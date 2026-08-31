Osakidetza destaca el papel esencial de la enfermería de salud mental en la humanización de la atención

Las y los enfermeros de salud mental actúan como puente entre el paciente, la familia y el sistema sanitario - OSAKIDETZA

VITORIA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza ha puesto en valor la labor que desempeñan las enfermeras y enfermeros especializados en esta área y, con motivo del Día Internacional de la Enfermería de Salud Mental que se celebra este próximo martes, ha subrayado su contribución al cuidado, el acompañamiento y la humanización de la atención a las personas con sufrimiento psíquico.

La organización sanitaria ha recordado a través de un comunicado que, en un contexto en el que los desafíos en salud mental se han intensificado y diversificado, la enfermería de salud mental se ha consolidado como un pilar esencial actuando como agente de cambio y promotora de la dignidad, la autonomía y el bienestar integral de las personas afectadas y sus familias.

Osakidetza cuenta actualmente con 405 plazas de enfermería especialista en salud mental, distribuidas en Álava (116), Gipuzkoa (67) y Bizkaia (222), una cifra que ha experientado un crecimiento del 24,6% desde 2021.

Estos profesionales prestan atención tanto a población adulta como infantojuvenil en dispositivos comunitarios -centros de salud mental, hospitales de día, atención domiciliaria y trabajo en el entorno comunitario- y en el ámbito hospitalario. Asimismo, ha destacado su papel en el entorno educativo y laboral, donde contribuyen a la detección precoz, el acompañamiento y la promoción del bienestar emocional.

En el ámbito comunitario, la enfermería de salud mental facilita la continuidad de cuidados, la participación social y la prevención de recaídas, actuando como puente entre el sistema sanitario y la comunidad. En el ámbito hospitalario, ofrece cuidados intensivos, contención emocional, monitorización clínica y apoyo a las familias, garantizando un entorno seguro y terapéutico.

Osakidetza ha indicado que las y los enfermeros de salud mental actúan como puente entre el paciente, la familia y el sistema sanitario promoviendo la continuidad asistencial y la integración de recursos comunitarios.

TAREAS

Estos profesionales realizan una evaluación integral del estado mental, emocional y social del paciente, desarrollo e implementación de planes de cuidados personalizados, educación y apoyo a pacientes y familias sobre la enfermedad.

Además, gestionar tratamientos y estrategias de afrontamiento, intervención en crisis y manejo de situaciones de riesgo, como la prevención del suicidio, promoción de la autonomía y la recuperación, facilitando la reintegración social y comunitaria, la defensa de los derechos humanos y lucha contra el estigma.

Osakidetza ha subrayado cuatro pilares que definen la práctica actual de la enfermería de salud mental: la atención centrada en la persona; el acompañamiento terapéutico; y la atención humanizada.

En esta jornada, el Servicio Vasco de Salud ha querido reconocer "el compromiso, la creatividad y la pasión de las enfermeras y enfermeros que, día a día, cuidan, acompañan y humanizan la vida de quienes más lo necesitan", destacando su papel fundamental desde el primer contacto con el sistema sanitario hasta la reintegración plena en la comunidad.