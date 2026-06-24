Osakidetza "fortalece la seguridad y trazabilidad" de la administración de vacunas con la herramienta eTXERTOA

Osakidetza impulsa un sistema de escaneo y registro, eTXERTOA,para fortalecer la seguridad y trazabilidad de administración de vacunas - IREKIA

BILBAO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza ha presentado este miércoles en Bilbao la nueva herramienta eTXERTOA, un sistema de escaneo y registro para "fortalecer la seguridad y la trazabilidad" en la administración de vacunas, ya que permite leer automáticamente el lote y la fecha de caducidad de cada dosis, lo que mejora el control del proceso y evitar errores. El proyecto piloto se desarrolla en varios centros de la OSI Bilbao-Basurto y, tras su validación, se extenderá de forma progresiva al conjunto de la red sanitaria.

El director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza, Koldo Berganzo, acompañado por el director de Estrategia Económica y Financiación, Xabier Ibarzabal, y la subdirectora de Enfermería, María López de Gámiz, ha sido el encargado de presentar eTXERTOA en el centro de salud de Atención Primaria de Miribilla.

Tal como han destacado, esta herramienta forma parte del plan de mejora anunciado de la mejora en seguridad en los procesos de vacunación y permitirá avanzar en la trazabilidad y el control de cada dosis administrada. Se trata de un proyecto piloto que se está desarrollando en varios centros de la OSI Bilbao-Basurto, realizado a iniciativa de sus servicios de Medicina Preventiva e Informática.

En su diseño y puesta en marcha participa un grupo de trabajo multidisciplinar con distintos perfiles profesionales, encargado de planificar y aplicar las medidas previstas. Tras su validación, la herramienta se irá extendiendo de forma progresiva al resto de la red de Osakidetza.

FUNCIONAMIENTO

En una primera fase, el sistema identifica mediante lectura DataMatrix dos datos clave: el número de lote y la fecha de caducidad del vial. A partir de esa lectura, el profesional sanitario recibe una alerta visual que distingue entre vacuna vigente, en color verde, o caducada, en color rojo.

Cuando la verificación es correcta, la herramienta permite copiar esos datos en el registro correspondiente de la historia clínica, lo que evita anotaciones manuales y disminuye el riesgo de error. Además, el lote y la caducidad quedan reflejados en la cartilla de vacunación del paciente, accesible desde la Carpeta de Salud digital.

El sistema está diseñado para ser totalmente seguro (no almacena datos personales de pacientes, cumpliendo estrictamente con la LOPD) y funciona de manera ágil a través de una aplicación web. En primer lugar, el o la profesional abre la aplicación eTXERTOAK en su ordenador y la historia clínica del o de la paciente y comprueba su identidad. En segundo lugar, antes de administrar la dosis, pasa la vacuna bajo el lector de código de barras para la lectura del código DataMatrix. El sistema descifra al instante la secuencia numérica que contiene el lote y la caducidad.

En tercer lugar, la pantalla proporciona una respuesta que tendrá uno de estos tres colores: verde, que significa la vacuna está vigente y lista para ser administrada; amarillo, que refleja el código de la vacuna es de lectura compleja. El sistema pide al profesional que verifique manualmente la fecha y el lote directamente en el vial. Por último, el rojo supone que la vacuna está caducada y se frena el proceso.

En cuarto lugar, si la luz es verde, el o la profesional solo necesita dos clics para traspasar los datos de fecha y lote a la historia clínica, eliminando cualquier error humano al teclear la información.

MEDIDAS A CORTO PLAZO

El Departamento de Salud y Osakidetza han destacado que el compromiso con la seguridad vacunal se concreta ya en una serie de medidas de aplicación inmediata y a corto plazo que están en marcha en la red asistencial.

Estas actuaciones, según aseguran, buscan ordenar mejor el circuito, reducir la variabilidad entre centros y reforzar el control de cada dosis desde que sale de farmacia hasta que se administra.

Las líneas de trabajo ya realizadas o en implantación son seis. La primera es el mejor control de vacunas con caducidad próxima, ya que se avanza en una señalización diferenciada de los envíos de vacunas con menos de seis meses de caducidad, para facilitar identificación y priorizar su uso en plazo.

El segundo es la mejora del circuito de recepción, almacenamiento y distribución. En este sentido, defiende que se está reforzando el registro de lotes y caducidades en farmacia y en las OSI, y se impulsa un protocolo corporativo para la petición y recepción de vacunas.

El tercero radica en la estandarización de los albaranes y de la información logística. De esta manera, aseguran que se está completando la inclusión obligatoria del lote y la fecha de caducidad en los albaranes de entrega, además de dimensionar mejor las necesidades de cada centro y su periodicidad de envío.

El cuarto supone la organización más homogénea del stock y de los frigoríficos. Para ello, se ha revisado el estocaje de los centros y se trabaja en una sistemática común para la gestión operativa de los equipos de frío, con periodicidad de revisiones, sistema de registro y verificación.

En quinto lugar se encuentra el refuerzo de la figura de referencia en vacunación, porque se está definiendo de manera corporativa el rol y las funciones de la persona responsable de vacunación en cada centro, con designación de sustituciones y funciones claras.

Por último, está la mejora del registro, la formación y la comunicación, al impulsarse registros informatizados para incidencias y dosis desechadas, así como acciones formativas y materiales de apoyo para reforzar los "7 correctos" y las buenas prácticas en vacunación.

SEGUNDA FASE TRAS EL VERANO

El desarrollo contempla una segunda fase, prevista para después del verano, en la que el sistema avanzará hacia una automatización completa. En ese estadio, la herramienta no solo leerá el DataMatrix, sino que incorporará de forma directa la información al registro de la vacuna administrada, lo que agilizara todavía más el trabajo de los profesionales.

Además, la planificación incluye el refuerzo de la formación, la mejora de los procedimientos corporativos y la estandarización de los circuitos de petición, recepción, almacenamiento y administración. El objetivo es consolidar una trazabilidad completa desde la farmacia hasta la aplicación de la dosis.

MÁS CONTROL Y MÁS TRAZABILIDAD

El departamento de Salud y Osakidetza destacan que este "avance" supone "una mejora clara" para la ciudadanía ya que "incrementa la seguridad, reduce la posibilidad de errores y ofrece una información más fiable y accesible sobre cada vacuna administrada".

También creen que refuerza la confianza en el sistema público de salud al añadir "más control y más trazabilidad" en un proceso especialmente sensible.

La experiencia de los últimos meses, tal como han precisado, les han llevado a acelerar nuevas medidas de control y revisión en materia de vacunación, dentro de una estrategia más amplia de seguridad del paciente. En esa línea, defienden que la incorporación de herramientas digitales como eTXERTOA facilita "un sistema más robusto, más claro y más transparente".