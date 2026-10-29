Osakidetza impulsa en el Hospital de Gorliz un programa de ejercicio físico para personas que han sufrido un ictus

Pacientes siguen un proceso de rehabilitación en el Hospital de Gorliz (Bizkaia) - OSAKIDETZA

BILBAO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Gorliz de Osakidetza y Getxo Kirolak han suscrito un convenio de colaboración para poner en marcha un programa piloto de ejercicio físico supervisado, dirigido a personas que han sufrido un ictus y han completado su proceso principal de rehabilitación.

El proyecto permitirá que hasta 24 pacientes derivados por el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del hospital participen durante 12 semanas en sesiones de ejercicio físico supervisado que se desarrollarán en las instalaciones deportivas de Gobela, gestionadas por Getxo Kirolak.

La iniciativa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida, la autonomía y la participación social de estas personas, a través de su acceso a programas de actividad física adaptada en un entorno comunitario y seguro.

Además de contribuir a mantener los logros alcanzados durante la rehabilitación, busca reducir secuelas, prevenir complicaciones futuras, promover hábitos de vida saludables y favorecer la integración social de las personas participantes.

El programa está dirigido a personas adultas que hayan sufrido un ictus isquémico o hemorrágico y que hayan finalizado su proceso principal de rehabilitación.

Está especialmente pensado para personas con secuelas motoras leves o moderadas que puedan participar de forma segura en actividades grupales y que deseen incorporar el ejercicio físico a sus hábitos de vida como herramienta para mantener su salud y autonomía.

La selección y valoración de las personas participantes será realizada por profesionales del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Gorliz, que diseñarán además programas de ejercicio adaptados a las necesidades de cada participante.

NECESIDAD CRECIENTE

La puesta en marcha de este programa responde a una necesidad creciente ya que el ictus es una de las principales causas de discapacidad adquirida en la población adulta y, aunque los avances sanitarios han permitido aumentar la supervivencia, muchas personas continúan conviviendo con secuelas físicas, cognitivas o emocionales que condicionan su vida diaria.

Tras finalizar la rehabilitación hospitalaria, además, una parte importante de estos pacientes reduce progresivamente su nivel de actividad física, lo que puede favorecer la pérdida de capacidad funcional y aumentar el riesgo de nuevos problemas de salud.

DATOS ICTUS EN EUSKADI

Cada año, Osakidetza atiende a miles de personas por esta enfermedad y en 2025, se atendió a cerca de 6.900 personas con ictus, el 51,9 % hombres y el 48,1% mujeres.

Más de la mitad de las y los pacientes, 3.858 (el 56,2%), tienen más de 75 años; en este grupo, el 55,3% son mujeres y el 44,7% hombres. Por su parte, el 39,7% de los casos corresponde a personas de entre 46 y 75 años.

Por territorios, en Álava se atendieron más de 800 pacientes con esta enfermedad, más de 3.500 en Bizkaia y más de 2.400 en Gipuzkoa y respecto a 2024, el número de pacientes se mantiene estable, con un ligero aumento de personas mayores de 75 años.

En este contexto, la evidencia científica demuestra que el ejercicio físico supervisado aporta importantes beneficios a las personas que han sufrido un ictus.

Entre ellos destacan la mejora de la capacidad cardiovascular, la fuerza muscular, el equilibrio, la movilidad y la independencia para realizar actividades de la vida diaria.

Asimismo, contribuye a mejorar el bienestar emocional, la confianza personal y la calidad de vida, además de promover espacios de encuentro, participación y apoyo mutuo.