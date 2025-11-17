Osakidetza incorpora la cirugía robótica en la lucha contra el cáncer de pulmón

SAN SEBASTIÁN, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza ha incorporado la cirugía robótica en la lucha contra el cáncer de pulmón, del que cada año se detectan cerca de 2.800 nuevos casos, con especial incidencia en hombres, y a partir de los 45 años. El consumo de cigarrillos es la principal causa de cáncer de pulmón y evitar su consumo es factor determinante en la prevención.

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza, coincidiendo este lunes con el Día Internacional del Cáncer de Pulmón, insisten en promover la prevención y fomentar la detección temprana.

Osakidetza desarrolla una línea de trabajo abierta a la incorporación de la innovación terapéutica, como el empleo de cirugía robótica frente a los tumores de pulmón, para combatir esta enfermedad que en 2024 afectó a más de 10.000 vascos. La incidencia de los tumores de pulmón es particularmente elevada entre los hombres, en especial entre los 46 y 75 años, donde se concentran más de 70% de los casos.

Los diferentes servicios de Cirugía Torácica de la red de hospitales de Osakidetza están llevando a cabo programas de cirugía robótica para la extracción de tumores de pulmón. En esta técnica, las intervenciones se realizan a través de un robot quirúrgico, que utiliza brazos robóticos controlados por un cirujano, y está especialmente indicada en los casos más complejos, por tratarse de una cirugía mínimamente invasiva, y que permite efectuar intervenciones con la máxima precisión.

CIRUGÍA

En la actualidad, el tratamiento quirúrgico constituye el principal tratamiento curativo en fases tempranas de esta enfermedad. El uso de la cirugía robótica en cáncer de pulmón en Osakidetza responde, además, a una serie de beneficios para los pacientes como son un menor dolor postoperatorio, una más rápida recuperación y reincorporación a la vida diaria, así como una menor a aparición de complicaciones tras la cirugía.

Junto al abordaje quirúrgico, uno de los tratamientos que ha alcanzado mayor relevancia en la última década ha sido la inmunoterapia. Se trata de una terapia que se ha consolidado como tratamiento de primera línea en el cáncer de pulmón en Osakidetza gracias a los buenos resultados que ofrece tanto en el estadio inicial como en el avanzado de la enfermedad.

La inmunoterapia cuenta con la ventaja de que puede aplicarse sola o conjuntamente con otros tratamientos oncológicos como la quimioterapia o la radioterapia. Además, ofrece grandes posibilidades de curación en el caso de tumores no metastásicos, y de alargamiento de vida y de aumento de la calidad de vida en los casos de peor pronóstico.

PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO

La estrategia de prevención del tabaquismo en Osakidetza considera que el consumo de cigarrillos es la principal causa de cáncer de pulmón y la mejor manera de evitar esta enfermedad es no fumar. En ese sentido, el servicio vasco de salud realiza una oferta que combina métodos tradicionales con herramientas digitales para la prevención y el tratamiento de deshabituación tabáquica.

Incluye asesoramiento y programas grupales, tanto presenciales, telefónicos, como online, y un programa combinado de app móvil y asesoramiento profesional para ayudar a los pacientes a dejar de fumar. La estrategia antitabaco del Departamento de Salud Osakidetza también contempla el desarrollo de campañas de concienciación sobre los riesgos de fumar tabaco, del vapeo y la creación de espacios libres de humo.

Además, y también en el ámbito de la prevención, Biobizkaia desarrolla LuCIA, un proyecto piloto en cribado de cáncer de pulmón, en el que participan más de 1.400 voluntarios vascos y que tiene por objetivo mejorar la detección precoz del cáncer de pulmón.

Este proyecto de cribado posiciona a Euskadi como referente estatal y europeo en la incorporación de cribado organizado del cáncer de pulmón, alineado con las recomendaciones de la Unión Europea en cuanto prevención, innovación y equidad en el acceso al diagnóstico precoz.