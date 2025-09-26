Osakidetza lanza una campaña de sensibilización de salud cardiovascular femenina con motivo del Día Mundial del Corazón

Solo uno de cada dos pacientes que están sufriendo un infarto llama al teléfono de emergencias, según Salud

BILBAO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno vasco ha puesto en marcha, con motivo del Día Mundial del Corazón que se celebra este lunes, la campaña 'Cuida tu corazón. Tiene mucho que contarte' realizada "desde una perspectiva de género" en la que se destaca la necesidad de vigilar la salud cardiovascular y la prevención de enfermedades sobre todo en las mujeres.

Según ha informado Salud en un comunicado, en Euskadi las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en mujeres, "de ahí la importancia de impulsar la prevención, la educación y los hábitos saludables", porque los síntomas de infarto "pueden ser diferentes en mujeres y en hombres, por ello es importante saber detectarlos y actuar lo antes posible".

Los síntomas característicos de las cardiopatías isquémicas, el infarto agudo de miocardio o la angina de pecho en mujeres pueden ser diferentes que en hombres, e incluyen dolor, opresión, ardor en el pecho; dolor en la parte superior del vientre, la mandíbula, cuello o espalda; dolor de estómago (abdominal) o sensación parecida a la indigestión.

Además, dichos síntomas principales pueden ir acompañados de otros como náuseas; respiración rápida o sensación de falta de aire; fatiga extrema; mareos y sensación de malestar o ansiedad.

El Departamento de Salud recuerda que está a disposición de la ciudadanía la información clara y accesible sobre los síntomas, factores de riesgo o la prevención de las enfermedades cardiovasculares en la plataforma online de Osakidetza Osasun Eskola.

Por otra parte, Salud ha insistido en la importancia de llamar al 112 frente al menor indicio de que una persona esté sufriendo un infarto de miocardio, porque "cada segundo cuenta y es vital contactar sin demora con el teléfono de Emergencias, en lugar de intentar acudir a un centro sanitario por nuestros propios medios".

Según los datos aportados, solo uno de cada dos pacientes que están sufriendo un infarto llama al teléfono de emergencias y el resto se desplaza por su cuenta, con el riesgo que ello conlleva. "Cuanto más tarda el o la paciente en contactar con el sistema sanitario, y éste en actuar, más aumenta la mortalidad y también, en caso de supervivencia, las repercusiones negativas en la calidad de vida de la persona afectada", ha advertida.

En este sentido, la red Bihotzez, que articula todos los recursos de Osakidetza para el tratamiento inmediato del Infarto de Miocardio en torno al llamado "Código Infarto", dispone de un protocolo asistencial único para toda Euskadi, que asegura unas condiciones máximas de tratamiento, con independencia de donde haya sufrido el infarto el o la paciente y de la forma de contactar con el sistema sanitario, ha recordado Salud.

INCIDENCIA EN EUSKADI

La prevalencia de las enfermedades cardiovasculares (ECV) en Euskadi es "muy significativa", tal y como se refleja en las tasas de mortalidad de 2024, según Salud, ya que 2.137 mujeres y 2.030 hombres fallecieron a causa de enfermedades cardiovasculares. Además, más de 2.600 personas sufrieron un infarto de miocardio agudo y entorno a 3.300 personas una angina de pecho, siendo el 60% de los casos en pacientes de entre 46 y 75 años.

El conjunto de trastornos que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos incluye la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, el infarto agudo de miocardio y el accidente cerebrovascular, entre otras enfermedades, y son causadas por una combinación de factores de riesgo, como la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes, los altos niveles de colesterol, el sobrepeso y la obesidad, el estrés y el sedentarismo.

Osakidetza, ha recordado, cuenta con un Programa de Detección de Riesgo Cardiovascular en las consultas de Atención Primaria, a través del cual el personal sanitario identifica los factores de riesgo y recomienda adoptar medidas para mejorar estos aspectos mediante el ejercicio físico, la alimentación y evitar el tabaco y el alcohol; así como controlar la tensión arterial, el colesterol y los niveles de azúcar.