Osakidetza lanzará la segunda parte del programa para tratar la obesidad infantil, en el que participan 450 familias

Iratxe Salcedo, responsable Pediatría Osakidetza, y familia proyecto mangols - OSAKIDETZA

VITORIA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza ultima el lanzamiento de la segunda parte de 'El Viaje de Mangols', el programa para tratar la obesidad infantil en el que participan actualmente cerca de 450 familias vascas y cuyo lanzamiento está previsto para el primer semestre de 2026.

En un comunicado, el Departamento vasco de Salud ha explicado que la iniciativa está dirigida a niños y niñas que, una vez concluido el tratamiento, tienen como reto mantener los hábitos saludables adquiridos y evitar así la pérdida de adhesión durante los años posteriores a la intervención, además de abordar también los aspectos emocionales.

La herramienta, ideada por el Servicio Vasco de Salud como tratamiento preferente en el abordaje de la obesidad infantil en los centros de salud, acaba de recibir el 'Premio Estrategia NAOS', que tiene como objetivo promover la prevención de la obesidad y de otras enfermedades no transmisibles, a través de la promoción de una alimentación saludable y del fomento de la práctica regular de la actividad física.

Dicho galardón es concedido anualmente por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y reconoce iniciativas punteras en el ámbito estatal.

'El Viaje de Mangols' comenzó a desplegarse en 2021 en toda la red de Atención Primaria para tratar de atajar el problema del exceso de peso en la población, que afecta a alrededor del 35% de menores de entre 7 y 14 años. El programa, pionero en todo el Estado, está basado en el juego y está logrado resultados "muy satisfactorios".

De hecho, dos de cada tres menores que han recibido el tratamiento han logrado mejorar su estado de salud en el primer año, por lo que Osakidetza ultima el lanzamiento de una segunda fase, para tratar de que estos y estas pacientes mantengan los hábitos saludables a lo largo de su vida.

El programa combina las nuevas tecnologías con las consultas presenciales. Se trata de un juego de salud que tiene como fin empoderar a niños y niñas de entre 7 y 14 años, así como a sus familias, para que cambien sus hábitos de vida e incluyan en su día a día conductas más saludables, en el ámbito de la nutrición, la alimentación, la actividad física y también en el de la salud emocional, con el convencimiento de que la lucha contra el sobrepeso y la obesidad infantil requiere de un enfoque integral.

De esta manera, se aporta a los profesionales de Osakidetza una herramienta integrada con la historia clínica que les facilita la intervención y que genera una mayor aceptación y motivación por parte de los pacientes.

En la actualidad, cerca de 450 familias vascas se encuentran en tratamiento para tratar la obesidad y el sobrepeso a través del programa 'El Viaje de Mangols' y más de 800 profesionales, principalmente pediatras y personal de enfermería, han sido formados en obesidad infantil y en el manejo de esta herramienta, que se ha convertido en la primera línea de tratamiento contra el sobrepeso y la obesidad en las consultas de Atención Primaria.

En este sentido, Iratxe Salcedo, responsable de Pediatría de Atención Primaria de Osakidetza, ha señalado que "el uso de la gamificación, a través de videojuegos educativos, convierte el proceso de aprendizaje en una experiencia interactiva y divertida, y esto transforma una intervención médica en algo entretenido, lo que mejora el compromiso y la adherencia al tratamiento".

VALORES SALUDABLES

El Servicio Vasco de Salud ha destacado los resultados obtenidos desde que comenzó a desplegarse el programa en toda la red de Atención Primaria de Osakidetza, como las mejoras nutricionales y metabólicas experimentadas entre quienes reciben el tratamiento, ya que un 20% de menores con obesidad logran pasar al estado de sobrepeso en el primer año y prácticamente la totalidad de menores con sobrepeso alcanzan valores saludables.

Respecto al incremento de la actividad física y reducción del sedentarismo, ha indicado que el porcentaje de pacientes activos aumenta del 24,1% al 36,7%. Por otro lado, el tiempo frente a pantallas mejora significativamente, desde un 48,1% que pasa menos de dos horas al día frente al ellas (recomendación de las OMS), hasta el 83,5%.

El programa también ha logrado mejorar la percepción positiva de la salud, puesto que el porcentaje de participantes que consideran su salud como "buena, muy buena o excelente" aumenta del 75,9% al 95,2%.

'El Viaje de Mangols' es una de las iniciativas que Osakidetza tiene puestas en marcha para promocionar la salud y prevenir las enfermedades, tanto en menores como en personas adultas. Para más información sobre dichas iniciativas, se puede consultar en Osasun Eskola.