Osakidetza llama a donar sangre ante la bajada de los niveles en las reservas tras la época navideña

BILBAO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza han hecho un llamamiento a la ciudadanía para done sangre, ya que los niveles de reserva han caído considerablemente, como es habitual tras las fiestas de Navidad.

Además, como consecuencia del adelanto de la epidemia de gripe, que ha alcanzado su pico máximo en diciembre, muchas personas han caído enfermas y no han podido donar durante el último mes de 2025 y principios de enero, por lo que las reservas están "muy por debajo" de los valores habituales.

Desde el Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos (CVTTH) han precisado que las bajas reservas afectan a todos los grupos sanguíneos, y "son necesarias cerca de 400 donaciones cada día en Euskadi".

El centro ha recordado que la donación de sangre es la única manera de obtener numerosos componentes destinados a transfusión o a la elaboración de medicamentos derivados del plasma, "indispensables en la actividad sanitaria".

Por ello, ha llamado a la colaboración de "aquellas personas que han donado alguna vez", así como "de quienes se han planteado dar el paso, pero todavía no lo han hecho".

REQUISITOS

Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años, encontrarse en buen estado de salud -las personas afectadas por algún virus respiratorio deben esperar 15 días- y pesar más de 50 kilos.

Los puntos fijos, así como las unidades móviles repartidas en los tres territorios para donar sangre, y los horarios en los que poder hacerlo, se actualizan constantemente en la web: https://donantesdesangre.eus/donde-donar/ o en las redes sociales de Donantes de Sangre de Euskadi (@donantesangreuskadi).

DONACIONES EN 2025

El pasado año Euskadi registró un total de 79.107 donaciones por parte de 46.418 donantes, la mayoría habituales y que donan de forma regular, dos o más veces al año, aunque destacó la incorporación de 6.599 nuevos donantes.

En total, se obtuvieron 68.415 concentrados de glóbulos rojos, 11.504 dosis de plaquetas y 22.224 litros de plasma se utilizaron en la elaboración de medicamentos como inmunoglobulinas o factores antihemofílicos albúmina.

En este sentido, el CVTTH recuerda que cada donación "puede ayudar a decenas de personas", ya que la sangre "se fracciona en componentes que permiten atender diferentes necesidades médicas", desde tratamientos oncológicos hasta intervenciones quirúrgicas o urgencias, y para elaborar medicamentos destinados a pacientes agudos y crónicos.

En total, se transfundieron alrededor de 82.000 componentes, distribuidos desde el Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos a los distintos centros sanitarios, "que ayudaron a salvar la vida o mejorar la salud de los pacientes".