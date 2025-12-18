Osakidetza realiza 25 transplantes renales y nueve hepáticos en el mes de noviembre en el Hospital de Cruces

Equipo multidisciplinar de transplantes del Hospital de Cruces - OSAKIDETZA

SAN SEBASTIÁN, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza ha registrado una de las cifras más altas de trasplantes en un solo mes, con 34 intervenciones realizadas en el Hospital Universitario Cruces. Este centro, referente en Euskadi y en otras comunidades para trasplante hepático y renal, y acreditado por el Ministerio de Sanidad como Centro, Servicio y Unidad de Referencia (CSUR) para trasplante renal infantil, ha llevado a cabo en noviembre 25 trasplantes renales -incluyendo uno de donante vivo, uno pediátrico y dos combinados hepato-renales- y nueve trasplantes hepáticos.

Además, 23 de estos 25 trasplantes se realizaron en apenas 16 días, lo que ha requerido "una planificación milimétrica y la implicación coordinada de equipos multidisciplinares", según han destacado desde el servicio vasco de Salud.

Un equipo multidisciplinar integrado por profesionales de Nefrología, Urología, Cirugía Hepatobiliar y Trasplante, Inmunología, Coordinación de Trasplantes, Anestesia, Reanimación y Enfermería, junto a otros servicios como Anatomía Patológica, Radioangiologia Intervencionista, Medicina Intensiva, Banco de Sangre, Infecciosas y Bioquímica, ha hecho posible este logro, que consolida a Osakidetza como "referente en trasplantes a nivel estatal e internacional".

Desde el inicio del programa de trasplante renal en 1979, Osakidetza ha superado los 5.100 trasplantes renales de adultos y pediátricos y, de ellos, 62 han sido hepato-renales.

En lo que va de año, en el Hospital Universitario Cruces se han realizado 151 trasplantes renales, de los que 132 han sido de donante cadáver, 14 procedente de donante vivo y cinco hepato-renales. Además, gracias al programa de donante vivo iniciado en 2006 se han realizado hasta la fecha 320 trasplantes, incluyendo trasplantes cruzados.

RENAL PEDIÁTRICO

En cuanto al trasplante renal pediátrico, el Hospital vizcaíno ha realizado desde 1981 un total de 266 trasplantes a personas en edad pediátrica de Euskadi y otras comunidades autónomas como Navarra, Cantabria, Asturias, La Rioja, Galicia, Aragón y Castilla y León.

Por su parte, desde que en febrero de 1996 se realizara el primer trasplante hepático en Euskadi, la Sección de Cirugía Hepatobiliar y Trasplante del Hospital Universitario Cruces ha llevado a cabo un total de 1.934 intervenciones, lo que le sitúa entre los cinco hospitales del Estado con mayor volumen de actividad en este ámbito.

Este programa atiende a pacientes de todo Euskadi y también a personas derivadas desde Cantabria por la complejidad de sus casos. De media, la unidad realiza alrededor de 70 trasplantes hepáticos al año. Euskadi se mantiene entre las comunidades con mayor tasa de donación a nivel mundial, con 56,6 donantes por millón de habitantes en 2024.