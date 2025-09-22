Osakidetza reanuda el servicio de psiquiatría infanto-juvenil en la comarca del Bidasoa

SAN SEBASTIÁN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comarca Bidasoa cuenta de nuevo desde este lunes con el servicio de psiquiatría infantil y adolescente en el Centro de Salud Mental de Irun (Gipuzkoa), gracias a la OPE de Difícil Cobertura puesta en marcha por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza, y que refuerza la Atención Primaria de la comarca con la incorporación de médicos de familia y pediatras.

Según han señalado desde Osakidetza, esta ampliación convierte a la OSI Bidasoa en "una de las comarcas vascas que más se refuerza en personal sanitario, respondiendo así a la prioridad del Departamento de Salud por garantizar una atención cercana y de calidad a la ciudadanía".

Tras el traslado solicitado por el anterior profesional, Osakidetza ha ofrecido durante estos meses la atención a los menores en el Centro de Salud de la Parte Vieja de San Sebastián "de manera continuada y sin incidencias", y ha permitido "mantener e incluso aumentar el volumen asistencial", lo que ha contribuido a reducir tiempos de espera.

Así, han recordado que la atención a la salud mental infanto-juvenil se ha realizado desde un equipo multidisciplinar formado por profesionales de psicología, enfermería y psiquiatría y que el servicio de psicología infanto-juvenil de la Comarca de Bidasoa, así como la atención desde enfermería, "ha funcionado con normalidad durante todo este periodo y ha sido reforzado, en especial el área de psicología infanto-juvenil".

Ahora, la cobertura de la plaza tras esta OPE de Difícil Cobertura ya adjudicada supone el regreso del servicio a Bidasoa, con lo que "se recupera la proximidad asistencial y se refuerza la coordinación con el resto de recursos de salud mental y de atención primaria" de la comarca guipuzcoana.

La cobertura de esta plaza, que forma parte de las seis ofertadas en la OPE de Difícil Cobertura en toda Euskadi, ha permitido recuperar un recurso "clave" en la atención a la salud mental de niños, niñas y adolescentes en la propia comarca del Bidasoa.

El Departamento de Salud ha subrayado la importancia de que el servicio esté disponible en el entorno cercano de los pacientes, por lo que el retorno a la actividad en Irun es "una prioridad cumplida".

En ese sentido, ha considerado que se trata de "un paso más en la construcción de una sanidad pública, accesible y de calidad, que sitúa la salud de la infancia y la adolescencia como una de sus prioridades fundamentales".