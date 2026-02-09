Osakidetza refuerza la atención a los problemas de salud mental de mayor impacto social

Los hospitales de día de salud mental atienden cada día a más de 250 personas en Bizkaia, a más de 50 en Gipuzkoa y cuentan con 279 pacientes activos en Álava - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha reforzado la coordinación interinstitucional en materia de adicciones con el fin de mejorar la atención a los problemas de salud mental de mayor impacto social a través de hospitales de día y otros recursos.

La Comisión Interinstitucional de Adicciones ha celebrado este lunes en Vitoria-Gasteiz una nueva sesión presidida por el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez.

Este órgano reúne a los principales actores institucionales implicados en las políticas públicas sobre adicciones en Euskadi --Gobierno Vasco, diputaciones, Eudel y los ayuntamientos de las tres capitales vascas-- con el fin de reforzar la coordinación, el seguimiento de las políticas y la evaluación de resultados, según ha recordado el Ejecutivo en un comunicado.

La reunión ha abordado, entre otros temas, el desarrollo del 'VIII Plan sobre Adicciones de Euskadi', la presentación de varios estudios recientes sobre consumos y conducta adictiva, y las acciones del Departamento de Salud en los últimos meses.

Asimismo, el 18 de febrero está prevista una reunión del Consejo Vasco sobre Adicciones, un foro más amplio y participativo que reúne a instituciones y entidades sociales que trabajan en este ámbito.

SALUD MENTAL Y ADICCIONES

Osakidetza, a través de su Red de Salud Mental, impulsa los hospitales de día y los centros especializados en adicciones como dispositivos fundamentales para tratar las patologías mentales de mayor repercusión social. Entre las más frecuentes se encuentran los trastornos graves de ansiedad, la depresión, los trastornos psicóticos, la esquizofrenia, el trastorno bipolar y las diferentes formas de adicción.

Estos recursos permiten una atención intensiva y especializada sin necesidad de ingreso hospitalario completo, facilitando la continuidad de cuidados y la recuperación en el entorno habitual de las personas.

Los hospitales de día de salud mental de Osakidetza se han convertido en una alternativa a la hospitalización psiquiátrica, combinando rehabilitación, terapia y apoyo multidisciplinar para evitar ingresos o facilitar la transición tras una estancia hospitalaria.

En Bizkaia, más de 250 personas acuden cada día a alguno de los hospitales de día de la red de salud mental vizcaína, en dispositivos de psiquiatría general o infantojuvenil. En Álava hay 279 pacientes activos registrados como usuarios de estos dispositivos; y en Gipuzkoa, los hospitales de día atienden diariamente a más de 50 personas con problemas de salud mental.

En el Territorio Histórico de Álava, los dispositivos de la Red de Salud Mental responden a las demandas de cerca de 12.000 usuarios activos que han requerido algún tipo de atención en salud mental. La unidad infantojuvenil atiende a más de 2.000 pacientes y la red de centros de salud mental supera las 9.000 personas atendidas.

En Bizkaia, la cobertura asistencial diaria habitual garantiza el cuidado y la atención en salud mental a más de 2.000 pacientes que acuden cada día a los diferentes recursos disponibles. En Gipuzkoa, la red de salud mental de Osakidetza proporciona atención diaria a más de 800 usuarios.

ADICCIONES COMO ÁREA PRIORITARIA

Las adicciones constituyen un área de desarrollo preferente dentro de la estrategia de salud mental de Osakidetza, con un enfoque centrado en la patología dual, es decir, en la atención simultánea del trastorno mental y la adicción.

En Álava, aproximadamente 1.400 personas se encuentran registradas como pacientes activos en los servicios de tratamiento de adicciones de la red de salud mental alavesa. En Bizkaia, los centros especializados en adicciones atienden un volumen diario cercano a los 250 pacientes; y en Gipuzkoa, en torno a 150 usuarios hacen uso cada día de los recursos de tratamiento en adicciones.

La atención a los casos de adicciones se articula en torno a las Unidades de Atención a las Adicciones, los hospitales de día de adicciones y las unidades de desintoxicación hospitalaria, así como los Centros de Orientación y Tratamiento en Adicciones (COTA).

Estos dispositivos permiten un abordaje integral de las adicciones, desde la orientación inicial hasta el tratamiento y seguimiento especializado. La Red de Salud Mental de Osakidetza dispone de 23 hospitales de día distribuidos en los tres territorios históricos de Euskadi, 4 hospitales psiquiátricos con 450 camas y 50 centros de salud mental de adultos, infantil y de adicciones.

Además, existen equipos de Primeros Episodios Psicóticos, de Tratamiento Asertivo Comunitario, Unidades Terapéutico Educativas y Centros de Orientación y Tratamiento de Adicciones, así como programas específicos de atención al Trastorno de la Conducta Alimentaria y al Trastorno Límite de la Personalidad.

El Departamento de Salud y Osakidetza promueven que la línea estratégica de Salud Mental del Pacto Vasco de Salud se convierta en la hoja de ruta de las acciones a desarrollar en este ámbito. Para este año se ha planteado el desarrollo de un modelo asistencial proactivo, integral y comunitario, que incluye la incorporación de psicólogos en Atención Primaria y el fortalecimiento de la atención al trastorno mental común y grave en el entorno comunitario.

Asimismo, se prioriza la participación de pacientes y familiares en la toma de decisiones, con el objetivo principal de mejorar la atención y reducir el estigma asociado a la enfermedad mental en el conjunto de la sociedad.