Osakidetza renueva el jardín de psiquiatría dedicado a menores de edad del hospital Basurto para mejorar su tratamiento

Nuevo jardín de psiquiatría del Hospital Basurto en Bilbao - OSAKIDETZA

BILBAO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza ha finalizado las obras de renovación integral de la zona de jardín dedicada a menores de edad del pabellón Escuza del Hospital Universitario Basurto, donde se ubica el servicio de Psiquiatría de la OSI Bilbao-Basurto, con la intención de mejorar el tratamiento en salud mental infanto-juvenil.

Este proyecto, que ha abarcado una superficie de 1.074 m2, ha contado con una inversión de más de medio millón de euros (498.665,37 euros + IVA) para mejorar este recurso, adaptándolo a las necesidades actuales de la Unidad de Hospitalización Infanto-Juvenil de este servicio.

Según ha explicado el Departamento de Salud, la intervención ha consistido en una reforma completa para convertir esta zona del jardín en un recurso clínico útil en cualquier época del año.

Para ello, se ha instalado una pérgola cubierta de estructura metálica y madera, que conecta el acceso de visitas con el edificio, ofreciendo un refugio frente a la lluvia o el calor intenso y permitiendo que los pacientes salgan al exterior de forma regular.

Salud ha indicado que esta intervención no es solo una mejora arquitectónica, sino una "respuesta directa" a las directrices del Plan de Salud de Euskadi 2030, que "sitúa la salud mental de la infancia y la adolescencia como una de sus prioridades transversales, fomentando modelos de atención que aborden aspectos tanto biológicos como psicológicos y sociales".

Asimismo, y en consonancia con las directrices del Pacto Vasco de Salud, en su línea estratégica de Salud Mental, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco "prioriza así la salud mental juvenil y la humanización de los entornos asistenciales".

Salud ha explicado que la reforma no solo ha mejorado la estética, sino la funcionalidad asistencial del espacio, se ha instalado una pérgola cubierta que funciona como zona de espera protegida de la climatología para las familias y se ha pasado de un huerto a ras de suelo a un sistema de jardineras elevadas, más ergonómicas y estéticas, donde el trabajo cooperativo enseña el paralelismo entre el cuidado del entorno y el autocuidado.

Además, se ha renovado el pavimento y mantenido los espacios para voleibol, baloncesto y ping-pong, esenciales para el ejercicio y juego compartido y se ha sustituido el cierre perimetral por un vallado de alta seguridad, además de mejorar el drenaje y el césped, preservando los árboles originales de gran tamaño.

Osakidetza ha subrayado que, más allá de ser un espacio de ocio y descanso, el jardín es una herramienta terapéutica fundamental que permite abordar el tratamiento de las y los menores según su evolución.