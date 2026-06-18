Osakidetza revacunará a las 17 personas a las que se han administrado dosis tras la rotura de cadena la de frío

Archivo - Una enfermera sostiene una jeringuilla con la vacuna - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza va a citar, para proceder a su revacunación, a las 17 personas, 12 en el ambulatorio bilbaíno de Arangoiti y cinco en Lasarte (Gipuzkoa), a las que han inoculado vacunas que habían registrado rotura de la cadena de frío.

Así lo ha confirmado el doctor y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública del Departamento de Salud, Adrián Llorente, que ha corroborado la información recabada por EH Bildu en ambos ambulatorios en los que "se han administrado vacunas donde se ha registrado una rotura de la cadena de frío".

Dicho fallo de conservación, ha confirmado Llorente, ha sido notificado al Comité de Investigación y Trazabilidad de las Vacunas, que ha corroborado que se registra una aceleración de la pérdida de potencia o la inactivación total de la vacuna, proceso que es irreversible".

El responsable del Departamento ha informado de que se va a volver a citar a los interesados para proceder a una nueva vacunación, tal y como recoge el manual corporativo de Osakidetza.

Asimismo ha explicado que este tipo de situaciones ocurren en los procesos vacunales y, tras lo ocurrido, ha añadido que la investigación se acaba de iniciar y no se puedo decir cuál ha sido la causa.

En todo caso, ha añadido, en todo incidente de seguridad, normalmente suele ser "multicausal" y ha emplazado a esperar al informe para poder aportar más información, por lo que, por el momento, se está aún en la fase de recogida de información, de consulta con los órganos correspondientes y sobre todo, de informar primero informar a las personas afectadas.