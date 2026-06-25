Osalan analiza en cursos de verano los retos actuales para garantizar entornos laborales "seguros, saludables y justos" - OSALAN

SAN SEBASTIÁN 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Curso de Verano 'Trabajo Digno y Seguro: Retos y Estrategias desde la Perspectiva de la Prevención de Riesgos Laborales', organizado por Osalan, analiza este jueves y viernes en San Sebastián los retos actuales para garantizar entornos laborales "seguros, saludables y justos en un contexto de transformación del trabajo".

La jornada ha arrancado este jueves con un acto inaugural que ha reunido a representantes institucionales, personas expertas y agentes sociales comprometidos con la mejora de las condiciones laborales.

La apertura ha contado con la participación de Juan de Gracia Igelmo, subdirector académico de los Cursos de Verano de la EHU, y de María Victoria Portugal, directora de Trabajo y Seguridad Social, que ha subrayado el apoyo del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo a esta iniciativa formativa sobre prevención de riesgos laborales.

Durante el acto también ha intervenido Lourdes Íscar, directora general de Osalan, cuyo discurso se ha sintetizado en la idea de que "avanzar hacia un trabajo digno y seguro exige reforzar la cultura preventiva, el liderazgo y la colaboración entre todos los agentes implicados". Por su parte, Inés Álvarez, subdirectora Técnica de Osalan, ha sido la encargada de dar comienzo a las ponencias.

El curso abordará a lo largo de dos jornadas el papel de la prevención de riesgos laborales como "elemento clave para garantizar el trabajo digno", tal y como lo definen la Organización Internacional del Trabajo y la normativa europea y estatal. En este contexto, se analizarán los cambios derivados de la digitalización, el teletrabajo y las nuevas formas de empleo, que "están generando riesgos asociados a estos factores, especialmente de carácter psicosocial y organizativo", han apuntado desde Osalan.

El programa incluye espacios de reflexión y debate en torno a cuestiones como la evolución de la siniestralidad laboral, el marco normativo en materia de PRL o la necesidad de consolidar una cultura preventiva sólida en las organizaciones. Asimismo, se abordará la integración de la inclusión y la igualdad en el ámbito laboral, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como elementos clave para hacer frente a las desigualdades presentes en el ámbito laboral.

Además, el curso relacionará la prevención de riesgos laborales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico) y el ODS 3 (salud y bienestar), en línea con los principios de la OIT y la Agenda Euskadi 2030.