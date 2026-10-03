Otegi aboga por impulsar "políticas públicas antifascistas" desde "gobiernos de amplio espectro"

Archivo - El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, la candidata de EH Bildu a la Presidencia de Navarra, Laura Aznal, y el aspirante a la relección como alcalde de Pamplona, Joseba Asiron - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha apostado por impulsar "políticas públicas antifascistas" desde "gobiernos de amplio espectro con programas de mínimos" que se creen en una "situación excepcional", y que dejen fuera a los "autoritarios" y a quienes "defienden la barbarie"

Otegi ha intervenido este sábado en Pamplona en un acto político celebrado por la formación soberanista en el que se ha presentado oficialmente las candidaturas de Laura Aznal y Joseba Asiron a la Presidencia de Navarra y la Alcaldía de Pamplona, respectivamente.

En su intervención, el líder de EH Bildu ha indicado que ven los ciclos electorales desde dos perspectivas. Por un lado, aspirando a "ganar las elecciones; es más, es posible que las ganemos en muchos sitios", pero, por otro lado, también "mirándolo como país". "Tenemos como país un reto colosal para hacer frente a los grandes problemas sociales y políticos", ha señalado.

En este sentido, ha explicado que hay "dos maneras" de hacerlo. Una que "se mueve solo en el espectro político y otra que es la política de izquierdas más humilde: la que mira a la gente a los ojos y soluciona sus problemas", aunque sea "parcialmente". "Por encima de criterios ideológicos está la gente", ha defendido.

Por otro lado, ha preguntado "cuándo no hemos hecho frente al autoritarismo" y ha remarcado que "antifascismo se hace siendo ejemplo" de "honestidad" para conseguir la confianza de la gente. "Estamos muy orgullosos de ser también diferentes en eso", ha añadido.

Otegi ha subrayado que "somos una izquierda que defiende derechos, pero que también habla de obligaciones, de compromisos, de obligaciones políticas y de obligaciones éticas y morales. Y hemos aprendido de la historia". Frente a ello, ha considerado que "hay izquierdas que todavía no han aprendido de la historia". Por eso, ha reivindicado, "frente a una situación excepcional, medidas excepcionales, que ya se pusieron en marcha en otras épocas históricas".

Así, ha apostado por "gobiernos de amplio espectro con programas de mínimos". "Porque aquí hay una raya que divide el planeta en estos momentos. En un lado está la civilización y en otro lado está la barbarie. Y nosotros estamos del lado de la civilización. ¿Con quién? Con todos y todas los que quieran estar en ese lado", ha recalcado. "Fuera se quedan los autoritarios y los que defienden la barbarie", ha agregado.

El líder de EH Bildu ha destacado que "todos están preocupados porque la democracia está en peligro. ¿Que democracia?", se ha preguntado. "El problema es que hay una democracia que está secuestrada por los intereses de una minoría y por el neoliberalismo y que no deja margen para resolver los problemas de la gente. Eso es lo que pone en riesgo la democracia", ha asegurado.

Otegi ha apostado por "políticas públicas antifascistas" que son "resuelvan los problemas de la gente". "Somos un país pequeño que puso en marcha el movimiento más potente de pensionistas. Somos el país que ha demostrado ser la vanguardia de la solidaridad con el pueblo palestino, y vamos a ser el país en la vanguardia de la defensa del derecho a la vivienda", ha manifestado.

Por su parte, la candidata de EH Bildu a la Presidencia de Navarra, Laura Aznal, ha destacado que "es el momento de pasar del cambio a la transformación", y ha apostado por "actualizar y consolidar las mayorías progresistas que ya existen en esta tierra" y por "alcanzar formas de gobierno que puedan responder mejor ante todos los retos que tenemos por delante".

En su discurso, Aznal ha destacado que "la disyuntiva que se nos presenta es: o la fractura social, el odio, la crispación, el recorte de derechos, el recentralismo y el autoritarismo, o mayor cohesión social, más derechos y libertades, más autogobierno y más autonomía". Esta segunda opción, ha dicho, es la que representa EH Bildu, que ha demostrado que "hay otro modo de hacer las cosas poniendo en el centro a la gente y sus necesidades".

Ha defendido que es el momento de "respuestas innovadora y valientes", especialmente en vivienda. "No podemos consentir que en Navarra 500 familias estén a punto de perder sus casas. La vivienda no es un negocio, es un derecho básico" para construir una "vivienda digna", ha manifestado. Una situación, ha reprochado, consecuencia de "políticas que han permitido mercadear con un bien de primera necesidad que debe ser un derecho para todas las personas".

Laura Aznal ha destacado que en esta legislatura se han dado avances en materia de vivienda en los que EH Bildu "ha sido parte activa", como las zonas tensionadas, la limitación de alojamientos turísticos, el impulso de vivienda social y medidas para facilitar su acceso a personas vulnerables.

Tambiñen ha defendido que "es totalmente necesario intervenir el mercado -de la vivienda- cuando los derechos de la gente están en cuestión" porque "regular es poner el derecho de las personas por delante de los intereses especulativos, y los intereses privados de unos pocos".

En este sentido, ha censurado el voto en contra de UPN a los decretos de vivienda este viernes en el Congreso, y ha acusado a los regionalistas de estar "con los grandes tenedores, rentistas y los fondos buitre".

Aznal ha destacado que "vamos a seguir trabajando sin descanso para que los navarros tengan garantizado el acceso a la vivienda" y ha reclamado al Gobierno de Navarra "pasos valientes" y que declare toda Navarra como zona tensionada: "toca seguir empujando de la mano de la movilización social".

Por otro lado, ha advertido de que el "miedo, la rabia, la desesperanza, alimentan el auge de la extrema derecha" y ha subrayado que "lo más radical es nuestra ilusión, nuestra determinación, la defensa de los derechos democráticos". "No vamos a alimentar el pesimismo ni instalarnos en la resignación", ha subrayado.

Laura Aznal ha resaltado que "es el momento de pasar del cambio a la transformación". Así, ha apostado por una Navarra "de acuerdos sólidos e innovadores, por actualizar y consolidar las mayorías progresistas que ya existen en esta tierra" y por "alcanzar formas de gobierno que puedan responder mejor ante todos los retos que tenemos por delante".

ASIRON: "CONSENSUAR NO DEBILITA Y ACORDAR TE DA MÁS FUERZA"

Joseba Asiron ha afirmado que cuando llegó al Ayuntamiento de Pamplona tras prosperar una moción de censura contra UPN, se encontró una "ciudad bloqueada y paralizada, sin presupuestos durante años y claramente marcada por la improvisación, la imposición, el desprecio por las mayorías" y "las minorías".

Ha destacado que su gobierno municipal ha demostrado que hay "otra manera de hacer las cosas con responsabilidad, honestidad y generosidad", buscando "acuerdos con quien no piensa como tú", lo que ha permitido la puesta en marcha de "docenas de proyectos" para "mejorar la vida de la gente". Lejos, además, "de los estrambotes y las 'ayusadas'", demostrando que "no todos los partidos ni todos los políticos son iguales".

"Hemos aprendido que consensuar no debilita, negociar no te hace más vulnerable y acordar te da más fuerza y más legitimidad", ha resaltado. Un modelo "totalmente exportable" que es "de momento la única manera en la cual se puede conseguir un gobierno municipal progresista en Pamplona". "Nunca más, por favor, vuelva a ocurrir que la derecha minoritaria se valga para gobernar de la incapacidad de las fuerzas progresistas mayoritarias", ha expresado.

Fente a los discursos que tratan de "asustar" ante el "fascismo", ha destacado que Pamplona ha puesto "pie en pared: Pamplona enfrentará al fascismo con más acogida, más cuidados, más igualdad, con más pluralidad y con más respeto". "Iruña será dique, refugio y más que nunca una ciudad para todos", ha concluido.