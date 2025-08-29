Otegi afirma que participarán en la ronda del Lehendakari dispuestos a acuerdos pero pide cambiar políticas públicas

Advierte que no avalarán las políticas que han generado el problema y pide que "no se importe de España la política tóxica"

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este viernes que participarán en la ronda de partidos que convocará el Lehendakari, Imanol Pradales, dispuestos a acuerdos amplios pero "con contenidos", y ha reclamado "cambios en las políticas públicas". En este sentido, ha advertido que no avalarán "las políticas públicas que son las que han generado el problema".

Otegi, que ha comparecido en rueda de prensa en San Sebastián tras la reunión de la Mesa Política con la que EH Bildu ha arrancado el nuevo curso político, se ha referido a las reuniones con todos los partidos, salvo con Vox, que Pradales pretende mantener en septiembre para tratar de "blindar la agenda vasca", y con un orden del día centrado en tres bloques: análisis del escenario político vasco y estatal, previsiones socioeconómicas y presupuestarias de 2026, y autogobierno vasco.

El líder de la formación soberanista ha destacado que ellos celebrarán una Conferencia Política el 20 de septiembre en la capital guipuzcoana, y una movilización nacional el 22 de noviembre, y en estas citas, y también en su labor institucional plantearán "políticas públicas alternativas para solucionar los problemas de la gente".

Tras recordar que ellos han sido "pioneros en los acuerdos de país y acuerdos nacionales", ha afirmado que EH Bildu acudirá a la ronda de contactos con el Lehendakari "con toda la predisposición a acuerdos, pero con contenidos". En este sentido, ha asegurado que mantendrá su "filosofía" de que debe darse "un cambio", pero "no solo de imagen".

En este punto, ha puesto como ejemplo al Servicio Vasco de Salud pública: "Hay que entender que, si en Osakidetza has llevado a cabo unas políticas públicas y tienes problemas, hay que cambiar esas políticas públicas". "Ya hablaremos en qué términos, en qué niveles y con qué intensidad, pero lo que no puede hacerse es mantener las políticas públicas que han provocado los problemas. En eso no estaremos de acuerdo", ha sostenido.

En todo caso, ha explicado que serán "flexibles" en los tiempos y la intensidad de los cambios, pero ha insistido en que habrá que hacerlos, y no solo en Osakidetza, sino también en educación, defensa del euskera, o vivienda.

Respecto al estatus político, Arnaldo Otegi ha defendido que "es muy simple". "Euskal Herria necesita mayor independencia, que las decisiones se tomen aquí y que sean decisiones blindadas, algo que ahora mismo no sucede", ha lamentado, para añadir que "están predispuestos a dar ese paso".

Para el secretario general de EH Bildu, el comienzo en "la independencia es muy simple, que el Estado español admita que es un estado plurinacional y que Euskal Herria es una nación, así como Cataluña o Galicia".

Tras defender que Euskadi "necesita más soberanía, necesita nuevos estatus políticos", ha asegurado que "el país está preparado y hay relación de fuerzas y condiciones sociales" para lograrlo.

SIN IMPORTAR "LA POLÍTICA TÓXICA"

Arnaldo Otegi también ha advertido que "no se puede importar de España la política tóxica que se hace en Madrid", porque "Euskal Herria está para hacer políticas de otra altura, de otro nivel y de otra profundidad", y ha remarcado que existen "alternativas", como el proyecto de la formación soberanista "sólido, sereno y al que acompaña cada vez más gente".

A su juicio, "no es bueno trasladar el ambiente tóxico de Madrid a la política vasca", porque "no es una buena receta", y ha abogado por una "política de altura, una política diferente, una política que aborde las cosas y los debates con la complejidad que tienen y no despejarlos de manera simple", y ha asegurado que EH Bildu se va a dedicar a eso.

"Levantamos otra vez la bandera de la alternativa y la esperanza en este curso político", ha añadido.

ENTREGA DEL PROYECTO EUROPEO

Por otro lado, se ha referido a la "sumisión" de los mandatarios europeos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la "entrega absoluta del proyecto europeo a sus designios y a los Estados Unidos".

Así, ha lamentado que "Europa y los pueblos europeos y sus clases obreras y trabajadoras nos hemos comprometido a través de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, a gastarnos 1,3 billones en energía y armas a los Estados Unidos, con lo cual le irá bien a la economía norteamericana a costa de recortes sociales, recortes de libertades y recortes de todo tipo para los pueblos europeos".

"Este es el negocio, el gran negocio, y esto supone que el proyecto europeo no existe, ni tiene autonomía política, ni tiene autonomía económica, ni tiene autonomía militar", ha afirmado, para incidir, a continuación, que el proyecto europeo "ha renunciado a sus raíces y se ha entregado de pies y manos a los Estados Unidos en todos los niveles".

CAMBIO CLIMÁTICO

Arnaldo Otegi también se ha referido al cambio climático, con "noches tropicales este verano en Euskadi", y ha apelado a la "responsabilidad" de "compartir un diagnóstico" sobre los incendios registrados en el Estado. "A esto hay que hacerle frente o va a ir a peor", ha advertido.

Asimismo, ha lamentado que las "condiciones de vida materiales de la gente, de los trabajadores, de los jóvenes, sigue manteniéndose por debajo del umbral de suficiencia", que para EH Bildu exige "un país digno". "La vivienda, los salarios, la precariedad, sigue estando ahí", ha subrayado, al tiempo que ha reclamado "alternativas".

En este contexto, ha culpabilizado a la situación a "décadas de gobierno de determinadas fuerzas políticas". "Nosotros hemos gobernado ayuntamientos, gobernamos la Diputación de Gipuzkoa, pero no hemos gobernado ni el Gobierno foral de Navarra, ni el Gobierno de Vitoria", ha apuntado, para reiterar que la situación actual es "consecuencia" de las políticas que otros han aplicado.