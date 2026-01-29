Otegi niega corrupción en la imputación de la exalcaldesa de Zaldibar y dice que firmó un PGOU "avalado por todos"

Archivo - El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha negado que exista "corrupción" en la imputación de la exalcaldesa de Zaldibar Arantza Baigorri perteneciente a la formación soberanista, y ha asegurado que se limitó a firmar un Plan General de Ordenación Urbana -que incluía la "ocupación irregular" por parte del vertedero- con el aval de todos los técnicos.

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi ha afirmado que EH Bildu en Zaldibar "ha sido siempre contrario al vertedero", y además "ha denunciado y ha sufrayado la falta de transparencia y algunas cosas opacas y oscuras" que ocurrían en él. Incluso, se negó "rotundamente" a "algún tipo de ampliación" mientras gobernaba el Ayuntamiento.

Según Otegi, en 2019 se pudo en marcha un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que incluía "una ocupación irregular" por parte del vertedero de unos 60.000 metros cuadrados y se consideraba irreversible. Entonces, los técnicos del ayuntamiento, de la Diputación de Bizkaia y de la empresa contratada para asesorar en el plan afirmaron que el PGOU era "correcto y legal". Como consecuencia, la alcaldesa "suscribió con su firma algo que le ponen encima de la mesa y que cuenta con el aval de todos".

Ha afirmado que Arantza Baigorri dimitó posteriormente por cuestiones personales y en la actualidad trabaja en otro Ayuntamiento, por lo que "no hay en ningún caso ningún tipo de interés" ni ha habido "un beneficio por parte de la alcaldesa".

"Lo que ha habido es un PGOU que cuenta con los avales de todo el servicio técnico del ayuntamiento, de la empresa asesora y de la diputación de Bizkaia y lo que hace es firmar ese plan que consolida una cosa que desde el punto de vista de los técnicos ya era irreversible", ha reiterado.

En su opinión, lo que habría que demostrar es "si hay algún interés por parte de la alcaldesa en hacer eso de manera consciente y deliberada", algo que en opinión del líder de la formación soberanista "es evidente que no".

GETXO

Arnaldo Otegi ha asegurado que este asunto se diferencia de casos como el del palacete de Getxo, "en el que sí puede haber un cierto interés, porque hay gente que ha tomado decisiones que les afectan o que supuestamente les pueden beneficiar, en la medida que forman parte de una inmobiliaria que hace casas de lujo en las que algunos de los que han formado parte de esas decisiones quieren adquirir una de esas viviendas".

Por ello, ha defendido que en EH Bildu hay "cero casos de corrupción". "Este no es un caso de corrupción, es un caso en el que dicen que puede existir una irregularidad que viene avalada, por todos y cada uno de los técnicos del Ayuntamiento de Zaldíbar y por todos y cada uno de los técnicos de la Diputación de Bizkaia, que son los que le dan el visto bueno al PGOU", ha insistido

Respecto al pleno que se celebra este jueves en el municipio de Getxo, para abordar las peticiones de dimisión de su alcaldesa, Amaia Agirre, por la imputación de tres concejales de su partido tras el derribo de un palacete, y en el que el Juzgado de Getxo ve indicios de la comisión de posibles delitos, Otegi ha apuntado que EH Bildu ha dado "muchas oportunidades" a Amaia Agirre, a la que ha pedido "por activa o por pasiva, en privado y en público, que fuera transparente" y que "pusiera toda la información encima de la mesa".

Ha añadido que como "no lo ha hecho", la formación soberanista lo considera "un hecho grave" en el que la regidora "tiene una cierta responsabilidad política, no en el caso concreto sino en la ocultación de datos a la oposición".

No obstante, considera que, en este caso, no se debe "poner el foco en una persona" sino en "una forma de hacer, de gestionar las cosas". "Desgraciadamente, vivimos una coyuntura histórica en la que las posiciones autoritarias están ganando peso y en los que la ejemplaridad debería ser el santo y seña de las formaciones políticas con responsabilidades institucionales y sociales", ha concluido.