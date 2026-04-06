Otegi responde a la crítica de Ayuso sobre el traslado del 'Guernica': "La aportación de los tuyos fue la Legión Condor"

Archivo - El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. - Carlos González - Europa Press - Archivo

BILBAO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que calificó de "cateto" solicitar el traslado temporal a Euskadi del 'Guernica' de Picasso, que "la aportación de los suyos en Gernika fue la Legión Condor".

A través de sus redes sociales, Otegi ha replicado de este modo a las manifestaciones de la dirigente del PP madrileño sobre la petición de traslado temporal del 'Guernica' al Musseo Guggenheim Bilbao entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027, con motivo del 90º aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de Gernika. En concreto, Díaz Ayuso aseguró este pasado domingo que esas "pretensiones nacionalistas" son "ciegas, absurdas y catetas".

"Isabel, la aportación de los tuyos en Gernika fue la Legión Condor", ha respondido el líder de EH Bildu en un mensaje en el que concluye reivindicando que "Gernika pertenece a Euskal Herria", "siempre antifascistas" y "viva Euskal Herria libre".