Un otoño muy seco deja los embalses vascos al 67%, por debajo de la media de la última década

BILBAO 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El tercer otoño más seco en Euskadi de lo que llevamos de siglo, tan solo por detrás de los años 2007 y 2006, deja las reservas de los embalses vascos con 169 hm3 de agua (el 67% de su capacidad total), por debajo de la media de la última década por estas fechas, establecida en el 72%, con 181 hm3.

Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a los que ha tenido acceso Europa Press, las reservas actuales del País Vasco también están 32 hm3 por debajo de la misma semana de 2024, cuando tenían 201 hm3 (79,7% de llenado).

El pantano alavés de Ullibarri recoge 97 hectómetros cúbicos, por lo que se encuentra al 66,4% de su capacidad total. Por su parte, las reservas del embalse de Urrunaga ascienden a 46 hectómetros cúbicos, lo que representa el 64% de su capacidad.

El embalse de Ibai Eder, en Gipuzkoa, está al 82% de su capacidad total de 11 hm3. En este mismo territorio histórico, el pantano de Urkulu --con 10 hectómetros cúbicos de capacidad-- tiene embalsado el 80% del agua que puede acoger.

Ibiur, también en Gipuzkoa, recoge el 75% de su capacidad total de 8 hm3. Por último, el embalse de Albina, en Álava, permanece al 60%, al mantener embalsados 3 hectómetros cúbicos de agua.