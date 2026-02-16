Otxandiano reivindica una política de vivienda que "intervenga" un mercado que "está fuera de control"

Reunión de cargos de EH Bildu en Hernani. - EH BILDU

SAN SEBASTIÁN 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Peio Otxandiano, ha reivindicado una política de vivienda que "intervenga" un mercado que está "fuera de control". Cargos de la formación soberanista se han reunido este lunes en Hernani para abordar posibles soluciones a la "grave" problemática de la vivienda en Euskadi.

En declaraciones a los medios en el receso del encuentro, Otxandiano, acompañado de la portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Maddalen Iriarte, ha alertado de que Euskadi tiene "un problema de emergencia habitacional que se está agravando año a año".

"Los precios están en máximos históricos y la vivienda es hoy la primera preocupación de la ciudadanía", ha subrayado. En este contexto, ha reivindicado "una política de vivienda, audaz, intervencionista, que intervenga un mercado que está fuera de control".

A su juicio, se necesita "una política de vivienda pública que intervenga un mercado que está fuera de control", lo que exige "intervenir" y, para eso, "hay que definir zonas tensionadas" y elaborar "el índice de precios de referencia", así como "promocionar la vivienda pública", que requiere de "una capacidad financiera que hoy en día no disponemos".

Pello Otxandiano ha señalado que su formación "está cumpliendo con su labor en la política municipal y colaborando con el Gobierno Vasco". Así, ha defendido que está trabajando "a buen ritmo" en "definir los planes de acción para que los municipios sean definidos zonas tensionadas, ha identificado suelo, y ha dispuesto ese suelo al servicio o a disposición del Gobierno Vasco". Además, ha apuntadi que ese trabajo se está haciendo y "a buen ritmo".

Sin embargo, ha criticado que el Gobierno Vasco "no tiene la política de vivienda que requiere la situación" y, en su opinión, "en buena parte esto se debe a que el PNV y el PSE-EE no están de acuerdo en muchos de los apartados de la política de vivienda".

El portavoz de EH Bildu ha explicado que esto se ha visto en los últimos días porque "el Gobierno Vasco pretende hacer un registro de grandes tenedores, pero para eso necesita una información que disponen las haciendas forales" y estas "no ponen a disposición del Gobierno Vasco una información catastral".

Además, ha añadido que todavía Bizkaia y Álava no tienen el índice de precios de referencia, por lo que "el hecho de declarar zonas tensionadas no permite aplicar todas las políticas que esto posibilita".

Así, frente a los "cruces de declaraciones entre el PNV y el PSE", ha advertido de que no está la situación "para fotos", sino para "aplicar una política de vivienda audaz, que intervenga un mercado que está fuera de control y haga promoción de vivienda pública". Por ello, ha pedido a socialistas y jeltzales que "definan de una vez la política de vivienda que se necesita para sacar este país de la situación de emergencia habitacional".

Por su parte, Iriarte ha señalado que "el problema de la vivienda es el que más preocupa en este momento a la ciudadanía" y, por ello, desde EH Bildu trabajan "en diferentes soluciones".

Finalmente, ha recordado que el próximo sábado EH Bildu va a celebrar su Conferencia Municipalista en Burlada (Navarra) y la vivienda será el tema principal.