Otxandiano urge a PNV y PSE-EE a negociar la reforma fiscal porque es un debate que "no se puede retrasar más"

Se muestra sosprendido porque estos partidos no hayan respondido a su llamada a dialogar sobre su propuesta para negociar los Presupuestos

BILBAO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, ha asegurado este miércoles que el debate sobre la reforma fiscal "no se puede retrasar más", por lo que ha instado a PNV y PSE-EE a que se "abran a una negociación" porque no cuentan con mayoría en Alava y Gipuzkoa y "tenemos que armonizar la fiscalidad en gran medida en los tres territorios".

En una entrevista concedida a Naiz Irratia, recogida por Europa Press, Otxandiano ha afirmado que la reforma fiscal en Euskadi "está pendiente desde hace tiempo", y ha recordado que el anterior consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, "dijo en 2017 que era el momento de hacer una reforma fiscal". "Desde entonces no se ha avanzado nada, por lo que es un ejercicio que está pendiente", ha añadido.

Además, ha señalado que el Consejo Vasco de Finanzas reunido la semana pasada constató que no se va a cumplir al previsión de recaudación para 2024, y que eso "no es solo porque hay que devolver dinero a los mutualistas, sino también porque la previsión de recaudación de todos los impuestos no se ha cumplido". Asimismo, ha lamentado que se haya hecho uan previsión "optimista" para 2025, cuando, en su opinión, "no hay señales para decir que se vaya a cumplir esa previsión".

El dirigente de EH Bildu ha considerado que nos encontramos ante "un momento de cambio y gran incertidumbre económica", y que, además, "necesitaremos más ingresos para poder mantener los servicios públicos en estas condiciones sociodemográficas".

"Por ello, hay que pensar en modificar el modelo de fiscalidad, y ese debate no se puede retrasar más. Lo único que pedimos a PNV y PSE es que se deben abrir a una negociación, porque no tienen mayoría en Alava y Gipuzkoa, tenemos que armonizar la fiscalidad en gran medida en los tres territorios y, por lo tanto, están obligados a dialogar y a negociar con nosotros. Eso es lo que les pedimos", ha insistido.

LIDERAZGO DEL SECTOR PÚBLICO

En este sentido, Pello Otxandiano ha asegurado que "las políticas neoliberales han fracasado" y que se está constatando que se requiere de "un cambio de dirección" en el que el sector público debe "asumir el liderazgo y marcar la dirección de la transformación".

El dirigente de EH Bildu ha lamentado que se hagan análisis sociológicos y se hable de "riesgos existenciales" como la desafección política o la crisis ecológica "como si fueran fenómenos meteorológicos", y que en pocas ocasiones se mencionen "los factores políticos que están en la base de todo eso, porque hay causas que nos han traído hasta aquí y es importantes identificarlas bien".

Así, ha afirmado que "lo que nos ha traído aquí es un sistema económico y una ideología, que es el neoliberalismo, que está fundamentado en dogmas como que el mercado se autorregulaba, que había que bajar impuestos, que había que seguir la senda de la austeridad, que el sector público no debía intervenir en la economía y en la organización social, y que el mercado era el único ámbito parta hacerlo".

"Existe una disonancia, y es que, por un lado, se está constatando el fracaso de las políticas neoliberales, pero, por otro, cuando debemos plantear recetas o políticas, seguimos con la inercia que ha habido hasta ahora. Mucha gente está constatando de una u otra manera que se necesita un cambio de dirección y que el sector público debe asumir el liderazgo y marcar la dirección de la transformación", ha reiterado.

En este sentido, Otxandiano se ha referido al artículo publicado por el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, en el que advierte de que la inversión del sector energético en el Estado se "ralentizará al mínimo" si se hace permanente el impuesto especial a las energéticas y que las refinerías podrían cerrarse en esta década, y ha considerado que es "un ejercico de demagogia importante, porque en estos momentos esas grandes corporaciones están teniendo ganancias récord".

"De ninguna manera es verdad que con ese impuesto el Estado está creando un gran perjuicio a las grandes corporaciones. Eso no es verdad y los datos están ahí. Lo que está haciendo es una defensa de un modelo y una ideología, y creo que ese modelo y esa ideología están muy entredicho en estos momentos, y el PNV debería conectar con las muchas voces que en Europa plantean una nueva dirección", ha explicado.

PROPUESTA EH BILDU

Asimismo, Pello Otxandiano se ha referido al hecho de que el lehendakari, Imanol Pradales, expresara sus dudas ante la propuesta de EH Bildu sobre un acuerdo presupuestario global y dijera que responde a una "táctica política", y ha respondido que "todos podemos tener motivos para desconfiar del otro, pero a la gente no le importa nada que Imanol Pradales no se fíe de mi o yo no me fíe de Imanol Pradales".

"La cuestión es que tenemos graves problemas sobre la mesa y debemos empezar a solucionarlos, y creo que la propuesta que hemos hecho en ese sentido es sensata. Nosotros respetamos el actual sistema institucional y el ámbito competencial de cada institución, pero lo que estamos diciendo es que los retos son tan complejos, que necesitamos conectar todas nuestras capacidades institucionales y ponerlas en la misma dirección", ha explicado.

En este sentido, ha lamentado y se ha mostrado "sorprendido" porque PNV y PSE no han respondido a su llamada a dialogar sobre dicha propuesta, "cuando, PNV sobre todo, y PSE están interpelando a EH Bildu en torno a los presupuestos para que estemos en el acuerdo y actuemos con responsabilidad".

"Hemos hecho una propuesta y, puedes estar de acuerdo o no, pero lo mínimo es dar una oportunidad al diálogo. Nosotros nunca hemos negado una invitación a dialogar, y nunca lo vamos a hacer", ha asegurado.

En todo caso, el dirigente de la formación soberanista ha indicado que en las próxcimas semanas se debatirá sobre los presupuestos para 2025 y que EH Bildu procederá "con ese enfoque, porque creemos que necesitamos un enfoque global o de país, y vamos a llegarlo a esas negociaciones".